Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы продолжат уборку снега и ночью - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/moskva-2070661245.html
Городские службы Москвы продолжат уборку снега и ночью
Городские службы Москвы продолжат уборку снега и ночью - РИА Новости, 28.01.2026
Городские службы Москвы продолжат уборку снега и ночью
Городские службы Москвы работали в усиленном режиме во вторник на фоне мощного снегопада и продолжат уборку снега в предстоящую ночью, сообщает столичный... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:05:00+03:00
2026-01-28T00:05:00+03:00
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066971772_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_de12216107e77c3e12712ad9ec28af00.jpg
https://ria.ru/20260127/gosduma-2070630358.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066971772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0304c4511f5a75a350ff66ed725ddd03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год, Происшествия
Городские службы Москвы продолжат уборку снега и ночью

Городские службы Москвы продолжат уборку ночью на фоне снегопада

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы работали в усиленном режиме во вторник на фоне мощного снегопада и продолжат уборку снега в предстоящую ночью, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"В течение всего дня городские службы работали в усиленном режиме, устраняя последствия сильного снегопада. Уборка снега продолжается и ночью. Делимся сегодняшними кадрами борьбы с последствиями непогоды", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Ранее в главном управлении МЧС сообщали, что очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве с 0.00 27 января до 12.00 мск 29 января.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Госдуме предложили возвращать деньги за ЖКУ при плохой уборке снега
Вчера, 19:13
 
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый годПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала