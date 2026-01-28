Городские службы Москвы продолжат уборку снега и ночью

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы работали в усиленном режиме во вторник на фоне мощного снегопада и продолжат уборку снега в предстоящую ночью, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"В течение всего дня городские службы работали в усиленном режиме, устраняя последствия сильного снегопада. Уборка снега продолжается и ночью. Делимся сегодняшними кадрами борьбы с последствиями непогоды", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.