https://ria.ru/20260128/moskva-2070661245.html
Городские службы Москвы продолжат уборку снега и ночью
Городские службы Москвы продолжат уборку снега и ночью - РИА Новости, 28.01.2026
Городские службы Москвы продолжат уборку снега и ночью
Городские службы Москвы работали в усиленном режиме во вторник на фоне мощного снегопада и продолжат уборку снега в предстоящую ночью, сообщает столичный... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:05:00+03:00
2026-01-28T00:05:00+03:00
2026-01-28T00:05:00+03:00
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066971772_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_de12216107e77c3e12712ad9ec28af00.jpg
https://ria.ru/20260127/gosduma-2070630358.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066971772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0304c4511f5a75a350ff66ed725ddd03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год, Происшествия
Городские службы Москвы продолжат уборку снега и ночью
Городские службы Москвы продолжат уборку ночью на фоне снегопада