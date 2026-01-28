Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: предприятия Москвы нарастили объемы производства игрушек на 5% - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:03 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/moskva-2070633363.html
Гарбузов: предприятия Москвы нарастили объемы производства игрушек на 5%
Гарбузов: предприятия Москвы нарастили объемы производства игрушек на 5% - РИА Новости, 28.01.2026
Гарбузов: предприятия Москвы нарастили объемы производства игрушек на 5%
Московские предприятия нарастили объемы производства игрушек и игр на 5% за 11 месяцев 2025 года, что больше аналогичного периода 2024 года, рассказал министр... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T07:03:00+03:00
2026-01-28T07:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070631780_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_8336d48445cbc5c3ae92d83755feb50a.jpg
https://ria.ru/20260125/garbuzov-2070154483.html
https://ria.ru/20260125/liksutov-2070166158.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070631780_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eac0f1142b07ce4392f65cb67a754532.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Гарбузов: предприятия Москвы нарастили объемы производства игрушек на 5%

Гарбузов: компании Москвы нарастили объемы выпуска игрушек на 5% в 2025 году

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство игрушек
Производство игрушек - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство игрушек
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Московские предприятия нарастили объемы производства игрушек и игр на 5% за 11 месяцев 2025 года, что больше аналогичного периода 2024 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
На данный момент в городе функционирует свыше 30 производств, специализирующихся на выпуске товаров для детей.
Учащиеся столичных вузов проходят практику на предприятиях Москвы - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Гарбузов: Предприятия Москвы открывают карьерные возможности для студентов
25 января, 11:07
"Московские предприятия производят различные игры, а также наборы для образования и творчества. Они активно развивают новые направления работы, внедряют современные технологии, выходят на ранее неосвоенные рынки. С января по ноябрь 2025 года промышленники выпустили почти на 5% больше игр и игрушек по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Например, бизнес-направление "Аддитивные технологии" госкорпорации "Росатом" представило высокотехнологичный набор для творчества "3D Креативик". Он создан с целью популяризации аддитивных технологий и ранней профориентации в сфере инжиниринга и цифрового производства. В набор входит 3D-принтер с закрытой камерой, 24 цифровые 3D-модели, экологичный пластик, инструменты для постобработки, программное обеспечение и инструкция. Комплект предназначен для детей от шести лет.
Также компания "Научные развлечения", которая является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", в прошлом году расширила линейку образовательных наборов. Она выпустила "Чемоданчик эколога", с помощью которого юные исследователи могут проводить эксперименты, изучая свойства воды и почвы с использованием датчиков. Кроме того, предприятие выпускает серию наборов #КлассДома, которые ориентированы на помощь школьникам в освоении учебной программы и подготовке к практической части ОГЭ и ЕГЭ.
Столица является индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в городе открывается порядка 150 технологичных предприятий. На данный момент в Москве работает почти 4,6 тысячи промкомпаний, в которых заняты более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и многие другие инструменты.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов указывал, что столичная компания "Научные развлечения", которая является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", выпустила более 30 тысяч образовательных наборов и цифровых лабораторий для детей за 2025 год.
Столичная компания Промстрой в 2025 году ввела 10 объектов - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Ликсутов: Столичная компания "Промстрой" в 2025 году ввела 10 объектов
25 января, 13:07
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала