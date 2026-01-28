Гарбузов: предприятия Москвы нарастили объемы производства игрушек на 5%

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Московские предприятия нарастили объемы производства игрушек и игр на 5% за 11 месяцев 2025 года, что больше аналогичного периода 2024 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

На данный момент в городе функционирует свыше 30 производств, специализирующихся на выпуске товаров для детей.

"Московские предприятия производят различные игры, а также наборы для образования и творчества. Они активно развивают новые направления работы, внедряют современные технологии, выходят на ранее неосвоенные рынки. С января по ноябрь 2025 года промышленники выпустили почти на 5% больше игр и игрушек по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Например, бизнес-направление "Аддитивные технологии" госкорпорации "Росатом" представило высокотехнологичный набор для творчества "3D Креативик". Он создан с целью популяризации аддитивных технологий и ранней профориентации в сфере инжиниринга и цифрового производства. В набор входит 3D-принтер с закрытой камерой, 24 цифровые 3D-модели, экологичный пластик, инструменты для постобработки, программное обеспечение и инструкция. Комплект предназначен для детей от шести лет.

Также компания "Научные развлечения", которая является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", в прошлом году расширила линейку образовательных наборов. Она выпустила "Чемоданчик эколога", с помощью которого юные исследователи могут проводить эксперименты, изучая свойства воды и почвы с использованием датчиков. Кроме того, предприятие выпускает серию наборов #КлассДома, которые ориентированы на помощь школьникам в освоении учебной программы и подготовке к практической части ОГЭ и ЕГЭ.

Столица является индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в городе открывается порядка 150 технологичных предприятий. На данный момент в Москве работает почти 4,6 тысячи промкомпаний, в которых заняты более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и многие другие инструменты.