Ефимов: на "Достоевской" выполнили сбойку с камерой перепуска движения

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. На строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии московского метро соединили обходной тоннель с камерой перепуска движения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что метростроители прошли по левому тоннелю более 870 метров и осуществили сбойку с одной из строящихся камер перепуска движения.

"Впоследствии камеры позволят направить поезда действующей Кольцевой линии в обход зоны строительства и приступить к устройству основных конструкций будущей станции. На данный момент ее общестроительная готовность составляет 41%. Работы выполняются горным способом с применением средств малой механизации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении также указывается, что по правому обходному тоннелю пройдено более 800 метров из 835.