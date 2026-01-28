https://ria.ru/20260128/moskva-2070619386.html
Ефимов: на "Достоевской" выполнили сбойку с камерой перепуска движения
2026-01-28T11:12:00+03:00
Ефимов: на "Достоевской" соединили обходной тоннель с камерой перепуска движения
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. На строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии московского метро соединили обходной тоннель с камерой перепуска движения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что метростроители прошли по левому тоннелю более 870 метров и осуществили сбойку с одной из строящихся камер перепуска движения.
"Впоследствии камеры позволят направить поезда действующей Кольцевой линии в обход зоны строительства и приступить к устройству основных конструкций будущей станции. На данный момент ее общестроительная готовность составляет 41%. Работы выполняются горным способом с применением средств малой механизации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении также указывается, что по правому обходному тоннелю пройдено более 800 метров из 835.
"Достоевская" между "Новослободской" и "Проспектом Мира" станет 13-й станцией Кольцевой ветки. Ожидается, что ее ввод поможет улучшить транспортную доступность районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща, где живут более 200 тысяч человек.