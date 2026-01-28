Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Измайлове в рамках проекта КРТ построят жилье - РИА Новости, 28.01.2026
09:06 28.01.2026
Ефимов: в Измайлове в рамках проекта КРТ построят жилье
Ефимов: в Измайлове в рамках проекта КРТ построят жилье - РИА Новости, 28.01.2026
Ефимов: в Измайлове в рамках проекта КРТ построят жилье
В районе Измайлово на востоке Москвы столицы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построят более 50,4 тысячи квадратных метров жилья для... РИА Новости, 28.01.2026
москва
Ефимов: в Измайлове в рамках проекта КРТ построят жилье

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В районе Измайлово на востоке Москвы столицы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построят более 50,4 тысячи квадратных метров жилья для программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Согласно проекту решения, опубликованному на сайте столичной мэрии, редевелопмент затронет неэффективно используемый участок площадью 1,44 гектара между 9-й Парковой, Верхней Первомайской улицами и Измайловским бульваром по адресу: улица Верхняя Первомайская, владение 36, 9-я Парковая улица, владение 33.
"Город подготовил еще один проект комплексного развития территории, который будет содействовать реализации программы реновации в Восточном административном округе. На площадке планируется возвести 50,4 тысячи квадратных метров новостроек. Это позволит обеспечить новым жильем около тысячи москвичей. Первые этажи займут магазины, пункты выдачи заказов, организации сферы услуг, благодаря чему будут созданы более 100 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в нем, на территории, в настоящее время занятой устаревшими постройками, построят три дома с общей площадью квартир свыше 30,3 тысячи квадратных метров и двумя подземными паркингами на 226 автомобилей.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится почти 400 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. За время реализации программы построено около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится более 10,5 миллиона квадратных метров.
