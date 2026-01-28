https://ria.ru/20260128/moskalkova-2070843871.html
Москалькова попросила Минпросвещения ускорить подготовку единых учебников
Москалькова попросила Минпросвещения ускорить подготовку единых учебников - РИА Новости, 28.01.2026
Москалькова попросила Минпросвещения ускорить подготовку единых учебников
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит министерство просвещения России ускорить подготовку единых учебников для общеобразовательных... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:54:00+03:00
2026-01-28T18:54:00+03:00
2026-01-28T18:54:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_0:70:3003:1759_1920x0_80_0_0_6f0f84248f509951746fb1e556e079d6.jpg
https://ria.ru/20260127/shkoly-2070614436.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_36f48e02bf2875eb22356a45a791a9c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова попросила Минпросвещения ускорить подготовку единых учебников
РИА Новости: Москалькова призвала ускорить подготовку единых учебников для школ
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит министерство просвещения России ускорить подготовку единых учебников для общеобразовательных школ, прежде всего по гуманитарным предметам.
Москалькова в среду на пленарном заседании Госдумы представила доклад о своей деятельности за 2025 год. Омбудсмен в докладе выступила с рекомендациями и предложениями к органам власти.
"Ускорение подготовки единых учебников для общеобразовательных школ. На сегодняшний день по‑прежнему не подготовлены единые государственные учебники по ряду ключевых предметов, прежде всего по гуманитарному профилю", - говорится в докладе федерального омбудсмена о деятельности за 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.
Москалькова
отметила, что отсутствие единых учебников приводит к дисбалансу в образовательном процессе, затрудняет формирование единого образовательного пространства, снижает качество подготовки учащихся, создает сложности в проверке уровня знаний и контроле учебного процесса.
"Актуальной остается рекомендация Уполномоченного Минпросвещению России
о восполнении дефицита учебных материалов, посвященных вопросам прав человека", - отмечается в документе.