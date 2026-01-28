Москалькова попросила Минпросвещения ускорить подготовку единых учебников

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит министерство просвещения России ускорить подготовку единых учебников для общеобразовательных школ, прежде всего по гуманитарным предметам.

Москалькова в среду на пленарном заседании Госдумы представила доклад о своей деятельности за 2025 год. Омбудсмен в докладе выступила с рекомендациями и предложениями к органам власти.

"Ускорение подготовки единых учебников для общеобразовательных школ. На сегодняшний день по‑прежнему не подготовлены единые государственные учебники по ряду ключевых предметов, прежде всего по гуманитарному профилю", - говорится в докладе федерального омбудсмена о деятельности за 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.

Москалькова отметила, что отсутствие единых учебников приводит к дисбалансу в образовательном процессе, затрудняет формирование единого образовательного пространства, снижает качество подготовки учащихся, создает сложности в проверке уровня знаний и контроле учебного процесса.