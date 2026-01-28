Умер один из создателей танка Т-90 Молодняков

Заслуженный конструктор Российской Федерации, Почетный машиностроитель, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат технических наук, дважды лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, талантливый специалист и выдающийся организатор, Молодняков посвятил свою жизнь бронетанковой обороне страны, "Уралвагонзаводу" и Уральскому КБ транспортного машиностроения (УКБТМ).

В качестве заместителя главного конструктора, Молодняков внёс неоценимый вклад в разработку первого российского основного боевого танка Т-90. Активно он занимался и вопросами организации серийного производства новой машины. Молодняков также был ключевой фигурой в работах по усилению защиты и огневой мощи танков.

"Именно он настоял на первом динамическом показе танка Т-90С на международной оборонной выставке IDEX 1997. Николай Александрович занимался не только организационными вопросами. Если было нужно, он мог взяться и за рычаги, и за лопату. Он был известен своим принципиальным характером, глубокими знаниями, трудолюбием и готовностью в любой ситуации отстаивать интересы предприятия", - отмечает УВЗ.