Рейтинг@Mail.ru
Умер один из создателей танка Т-90 Молодняков - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/molodnyakov-2070758914.html
Умер один из создателей танка Т-90 Молодняков
Умер один из создателей танка Т-90 Молодняков - РИА Новости, 28.01.2026
Умер один из создателей танка Т-90 Молодняков
Один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков на 89-м году ушел из жизни во вторник, сообщила пресс-служба "Уралвагонзавода". РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:36:00+03:00
2026-01-28T13:36:00+03:00
уралвагонзавод
ростех
т-90
т-90с
т-72 "урал"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070758428_0:0:1018:574_1920x0_80_0_0_3a7abde9c8faa3953627a5a24ce03860.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070758276_0:63:536:465_1920x0_80_0_0_d770e6a3d16f802450c30211b948b14a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уралвагонзавод, ростех, т-90, т-90с, т-72 "урал"
Уралвагонзавод, Ростех, Т-90, Т-90С, Т-72 "Урал"
Умер один из создателей танка Т-90 Молодняков

Умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков

© Фото : ЮУрГУНиколай Молодняков
Николай Молодняков - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : ЮУрГУ
Николай Молодняков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков на 89-м году ушел из жизни во вторник, сообщила пресс-служба "Уралвагонзавода".
"На 89-м году жизни скончался выдающийся конструктор бронетанковой техники Николай Александрович Молодняков. Коллектив концерна "Уралвагонзавод" (в составе госкорпорации "Ростех") выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича", - говорится в сообщении.
Заслуженный конструктор Российской Федерации, Почетный машиностроитель, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат технических наук, дважды лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, талантливый специалист и выдающийся организатор, Молодняков посвятил свою жизнь бронетанковой обороне страны, "Уралвагонзаводу" и Уральскому КБ транспортного машиностроения (УКБТМ).
Он прошел путь от инженера-исследователя до заместителя главного конструктора. Его труд неразрывно связан с созданием, принятием на вооружение и модернизацией легендарных танков семейств Т-72 и Т-90, которые составляют основу бронетанковых войск страны.
В качестве заместителя главного конструктора, Молодняков внёс неоценимый вклад в разработку первого российского основного боевого танка Т-90. Активно он занимался и вопросами организации серийного производства новой машины. Молодняков также был ключевой фигурой в работах по усилению защиты и огневой мощи танков.
Конструктор активно способствовал продвижению российской бронетехники на мировом рынке. Испытания танков Т-72С и Т-90С во многих странах на разных континентах планеты под его руководством всегда проходили успешно. Это во многом способствовало подписанию контрактов с иностранными заказчиками на поставку и лицензионное производство техники.
"Именно он настоял на первом динамическом показе танка Т-90С на международной оборонной выставке IDEX 1997. Николай Александрович занимался не только организационными вопросами. Если было нужно, он мог взяться и за рычаги, и за лопату. Он был известен своим принципиальным характером, глубокими знаниями, трудолюбием и готовностью в любой ситуации отстаивать интересы предприятия", - отмечает УВЗ.
 
УралвагонзаводРостехТ-90Т-90СТ-72 "Урал"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала