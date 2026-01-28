Таубер назвала причину падения Молдавии в рейтинге верховенства права

КИШИНЁВ, 28 янв – РИА Новости. Снижение позиции Молдавии до 68‑го места в мировом индексе верховенства права свидетельствует о провале реформы юстиции и росте беззакония в стране, заявила в среду экс-депутат парламента, оппозиционный политик Марина Таубер.
Политик опубликовала в своем Telegram-канале данные международного рейтинга World Justice Project, из которого следует, что Молдавия заняла 68‑е место среди 143 государств, а в региональном рейтинге Восточной Европы и Центральной Азии страна находится на шестой позиции. Авторы индекса отмечают ухудшение показателей по таким направлениям, как независимость судов, отсутствие неправомерного влияния на гражданскую и уголовную юстицию, а также сокращение пространства для гражданского участия.
"Минус три позиции за год на бумаге, на деле — прыжок в бездну беззакония и самоуправства PAS. То, что Фемида уже давно покинула Молдову, всем давно известно на примере политических расправ и заказных дел "желтых" против своих оппонентов — меня, Илана Шора, Евгении Гуцул, Светланы Попан, Ирины Лозован, Александра Нестеровского и сотен других ни в чем не повинных людей", - написала в соцсети Таубер.
Оппозиционер охарактеризовала нынешние результаты как "прямое свидетельство провала "реформы юстиции", которую правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) использовала как главный аргумент перед партнёрами из Европейского союза, под реформы юстиции власти страны получали кредиты и гранты от ЕС и США.
"Однако вместо независимой и эффективной судебной системы мы видим стремительное скатывание юстиции вниз. Возникает закономерный вопрос: куда ушли эти средства и почему результат оказался диаметрально противоположным заявленным целям?" - заявила Таубер.
Реформа юстиции и механизм внешней проверки (веттинга) судей и прокуроров являются одним из ключевых требований на пути Молдавии к вступлению в Европейский союз и предметом регулярных оценок со стороны европейских институтов.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.