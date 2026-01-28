Рейтинг@Mail.ru
Молдавские силовики запугивают жителей ПМР, заявил глава МИД республики
22:21 28.01.2026
Молдавские силовики запугивают жителей ПМР, заявил глава МИД республики
Силовики Молдавии запугивают жителей Приднестровья в аэропорту Кишинева, заявил в среду глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики
Молдавские силовики запугивают жителей ПМР, заявил глава МИД республики

Игнатьев: Молдавия использует персонализированный метод давления на жителей ПМР

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Силовики Молдавии запугивают жителей Приднестровья в аэропорту Кишинева, заявил в среду глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Молдавская сторона избрала такой метод давления на людей, персонализированный. Запугивают как раз этим законодательством о сепаратизме, заявляют о том, что они могут завести уголовное дело. У людей там отбирают багаж, его проверяют, грозят лишить возможности либо въехать на территорию Молдовы, либо наоборот вовремя попасть на свой рейс, если речь идет о самолете и так далее", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР добавил, что приднестровская сторона по каждому случаю работает с международными структурами. По его словам, Тирасполь обращается по данному поводу к ОБСЕ, чтобы права людей на свободу передвижения не нарушались.
"Это права простых обычных наших сограждан, над которыми буквально издеваются в аэропорту. Речь идет о людях, которые там, и о семьях, когда супруг остался в Приднестровье, супругу не пустили. Речь о людях, которые приезжают с маленькими детьми. Час-полтора-два часа их там опрашивают, с ними ведут беседы, на них оказывают давление и так далее. Это, конечно, недопустимо. Это ничего общего с европейскими подходами, нормами, с правами человека не имеет", - отметил Игнатьев.
В феврале 2023 года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья рассказал о проблеме для переговоров с Молдавией
8 апреля 2025, 17:47
 
В миреМолдавияКишиневТираспольВиталий ИгнатьевЕвгения ГуцулОБСЕ
 
 
