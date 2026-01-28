Молдавские силовики запугивают жителей ПМР, заявил глава МИД республики

"Это права простых обычных наших сограждан, над которыми буквально издеваются в аэропорту. Речь идет о людях, которые там, и о семьях, когда супруг остался в Приднестровье, супругу не пустили. Речь о людях, которые приезжают с маленькими детьми. Час-полтора-два часа их там опрашивают, с ними ведут беседы, на них оказывают давление и так далее. Это, конечно, недопустимо. Это ничего общего с европейскими подходами, нормами, с правами человека не имеет", - отметил Игнатьев.