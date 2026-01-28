Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото

Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе

В ПМР считают, что переговоры Тирасполя и Кишинева сорвали евроглобалисты

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Встречу переговорщиков Тирасполя и Кишинева власти Молдавии могли сорвать с одобрения евроглобалистов, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Ранее во вторник глава министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что Кишинев отказался от инициированной ОБСЕ встречи с переговорщиком Тирасполя в формате "1+1". Он также отметил, что отказом от встречи с представителем приднестровской стороны Молдавия подрывает существующие механизмы переговорного процесса.

"Встречу пыталась организовать не приднестровская сторона, а ОБСЕ. А это - объективно западная структура. Чтобы бросить вызов ОБСЕ, нужен кто-то влиятельный, готовый дать добро на это. Скорее всего, это управляющие политикой команды президента Молдовы Майи Санду евроглобалисты", - сказал Сафонов.

Депутат ПМР напомнил, что несколько дней назад Санду специально подчеркнула, что она вообще не занимается приднестровской проблематикой, включая непосредственно переговоры.

"Схема предельно простая: бюро по реинтеграции открыто срывает переговоры, но обратиться к главе государства, вопреки прежней практике, уже нельзя: она переговорами не занимается. Получается издевательский замкнутый круг", - отметил Сафонов.

Депутат ПМР считает, что сейчас наблюдается системная работа молдавской власти по уничтожению рабочего механизма диалога между Молдавией и Приднестровьем.

"Кишиневская власть просто давит на Приднестровье, желая удушить ПМР без возможности для Тирасполя оспорить это удушение на переговорной площадке", - подытожил Сафонов.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия Украина , ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе