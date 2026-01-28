В ПМР считают, что переговоры Тирасполя и Кишинева сорвали евроглобалисты

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Встречу переговорщиков Тирасполя и Кишинева власти Молдавии могли сорвать с одобрения евроглобалистов, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее во вторник глава министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что Кишинев отказался от инициированной ОБСЕ встречи с переговорщиком Тирасполя в формате "1+1". Он также отметил, что отказом от встречи с представителем приднестровской стороны Молдавия подрывает существующие механизмы переговорного процесса.
"Встречу пыталась организовать не приднестровская сторона, а ОБСЕ. А это - объективно западная структура. Чтобы бросить вызов ОБСЕ, нужен кто-то влиятельный, готовый дать добро на это. Скорее всего, это управляющие политикой команды президента Молдовы Майи Санду евроглобалисты", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР напомнил, что несколько дней назад Санду специально подчеркнула, что она вообще не занимается приднестровской проблематикой, включая непосредственно переговоры.
"Схема предельно простая: бюро по реинтеграции открыто срывает переговоры, но обратиться к главе государства, вопреки прежней практике, уже нельзя: она переговорами не занимается. Получается издевательский замкнутый круг", - отметил Сафонов.
Депутат ПМР считает, что сейчас наблюдается системная работа молдавской власти по уничтожению рабочего механизма диалога между Молдавией и Приднестровьем.
"Кишиневская власть просто давит на Приднестровье, желая удушить ПМР без возможности для Тирасполя оспорить это удушение на переговорной площадке", - подытожил Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
