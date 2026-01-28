В молдавской оппозиции призвали премьера начать работу над кризисами

КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Александр Мунтяну постоянно уклоняется от решения кризисных ситуаций, что еще больше осложняет ситуацию в стране, поэтому он должен либо осознать ответственность и начать работу, либо уйти в отставку, считает бывший глава кабмина, лидер оппозиционной Лидерал-демократической партии Владимир Филат.
"Я призываю Вас принять зрелое и ответственное решение о целесообразности дальнейшего пребывания в этой должности. Либо Вы полностью берете на себя роль премьер-министра и начинаете реально управлять страной, либо делаете шаг назад и уходите. Любой иной вариант означает продление паралича, который обходится чрезвычайно дорого Республике Молдова и ее гражданам", - написал Филат в открытом обращении к премьеру, которое он разместил в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в последние несколько дней из-за чрезвычайной погодной ситуации в виде ледяных дождей жители Молдавии оказались фактически заблокированы в своих домах, однако премьер никак не отреагировал на ситуацию. Филат констатирует, что Молдавия "управляется в режиме автопилота".
"Затянувшееся молчание, отсутствие личной ответственности и неформальное делегирование полномочий создали вакуум управления. В этом вакууме государственные институты ожидали сигналов, которые так и не последовали, а реакции оказались запоздалыми и несогласованными", - подчеркнул экс-премьер.
Филат отмечает, что Мунтяну также не вмешался во многие другие важные вопросы вроде проблем с законом о гражданстве, контрабанды оружия, отсутствия антикризисного плана, разрыва отношений с МВФ, ухудшения отношений с США. Политик подчеркивает, что действующий премьер очевидно не справляется с ситуацией, поэтому правящая партия должна взять на себя ответственность за ситуацию.
Ранее экс-президент Игорь Додон заявил, что соцпартия готовится зарегистрировать в парламенте проект вотума недоверия кабмину.
