В молдавской оппозиции призвали премьера начать работу над кризисами

"Затянувшееся молчание, отсутствие личной ответственности и неформальное делегирование полномочий создали вакуум управления. В этом вакууме государственные институты ожидали сигналов, которые так и не последовали, а реакции оказались запоздалыми и несогласованными", - подчеркнул экс-премьер.