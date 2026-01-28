https://ria.ru/20260128/moldavija-2070727440.html
В Молдавии 11 населенных пунктов остаются без света
В Молдавии 11 населенных пунктов остаются без света - РИА Новости, 28.01.2026
В Молдавии 11 населенных пунктов остаются без света
Жители 11 населенных пунктов в четырех районах Молдавии остаются без электроэнергии из-за непогоды, сообщает в среду компания Premier Energy Distribution.
КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Жители 11 населенных пунктов в четырех районах Молдавии остаются без электроэнергии из-за непогоды, сообщает в среду компания Premier Energy Distribution.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии
в понедельник сообщила, что республику накрыл циклон, из-за чего образовался густой туман. На территории страны также прошел ледяной дождь, дороги в Кишиневе
превратились в каток, полиция призывает водителей и пешеходов к максимальной осторожности. В понедельник компания Premier Energy Distribution сообщала, что 13 населенных пунктов в Молдавии оказались частично обесточены из-за непогоды, во вторник их удалось сократить до семи, однако затем в стране вновь прошли ледяные дожди.
"Электроснабжение частично прервано в 11 населенных пунктах районов Криуляны, Оргеев, Новые Анены и Тараклия. Работы затруднены из-за обильных отложений льда на воздушных линиях электропередачи, толщина которых в некоторых районах достигает 5–8 см и привела к таким повреждениям, как обрушение опор и повреждение изоляторов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.
В компании призывают потребителей проявлять максимальную осторожность и соблюдать правила защиты от поражения электрическим током.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.