В Молдавии 11 населенных пунктов остаются без света

"Электроснабжение частично прервано в 11 населенных пунктах районов Криуляны, Оргеев, Новые Анены и Тараклия. Работы затруднены из-за обильных отложений льда на воздушных линиях электропередачи, толщина которых в некоторых районах достигает 5–8 см и привела к таким повреждениям, как обрушение опор и повреждение изоляторов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.