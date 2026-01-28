Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, что происходит с мобилизованными на Украине - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:34 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/mobilizatsiya-2070671329.html
Пленный рассказал, что происходит с мобилизованными на Украине
Пленный рассказал, что происходит с мобилизованными на Украине - РИА Новости, 28.01.2026
Пленный рассказал, что происходит с мобилизованными на Украине
Сотрудники военкомата на Украине первым делом лишают мобилизованных водительских прав и блокируют им банковские счета, обещая разблокировать позже, но в итоге... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T02:34:00+03:00
2026-01-28T02:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, что происходит с мобилизованными на Украине

РИА Новости: военкомы на Украине лишают мобилизованных водительских прав

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине первым делом лишают мобилизованных водительских прав и блокируют им банковские счета, обещая разблокировать позже, но в итоге обманывают, рассказал украинский пленный Александр Салюков.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении военнослужащим появилось в распоряжении РИА Новости.
"Народ пошел не по своей воле. Никакой мотивации нет. Нас загоняют страхом. Первым делом блокируют счета, лишают автомобильных прав и лишают обычной жизни", - рассказал Салюков.
По его словам, мобилизованным обещают, что вскоре их банковские карты будут разблокированы. Однако этого не происходит, чтобы исключить возможность самовольного оставления части.
Ранее украинский пленный рассказал, что многие из мобилизованных в 60-ю бригаду ВСУ украинцев сбежали со сборов в Германии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала