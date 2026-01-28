Пленный рассказал, что происходит с мобилизованными на Украине

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине первым делом лишают мобилизованных водительских прав и блокируют им банковские счета, обещая разблокировать позже, но в итоге обманывают, рассказал украинский пленный Александр Салюков.

Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении военнослужащим появилось в распоряжении РИА Новости.

"Народ пошел не по своей воле. Никакой мотивации нет. Нас загоняют страхом. Первым делом блокируют счета, лишают автомобильных прав и лишают обычной жизни", - рассказал Салюков.

По его словам, мобилизованным обещают, что вскоре их банковские карты будут разблокированы. Однако этого не происходит, чтобы исключить возможность самовольного оставления части.