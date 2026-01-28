https://ria.ru/20260128/mobilizatsiya-2070671329.html
Пленный рассказал, что происходит с мобилизованными на Украине
Пленный рассказал, что происходит с мобилизованными на Украине
Сотрудники военкомата на Украине первым делом лишают мобилизованных водительских прав и блокируют им банковские счета, обещая разблокировать позже, но в итоге... РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине первым делом лишают мобилизованных водительских прав и блокируют им банковские счета, обещая разблокировать позже, но в итоге обманывают, рассказал украинский пленный Александр Салюков.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении военнослужащим появилось в распоряжении РИА Новости.
"Народ пошел не по своей воле. Никакой мотивации нет. Нас загоняют страхом. Первым делом блокируют счета, лишают автомобильных прав и лишают обычной жизни", - рассказал Салюков.
По его словам, мобилизованным обещают, что вскоре их банковские карты будут разблокированы. Однако этого не происходит, чтобы исключить возможность самовольного оставления части.
Ранее украинский пленный рассказал, что многие из мобилизованных в 60-ю бригаду ВСУ
украинцев сбежали со сборов в Германии
.