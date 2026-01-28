Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 28.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 28.01.2026 (обновлено: 12:16 28.01.2026)
ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 145 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.01.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки "Север" свыше 145 военных

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 145 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Графское, Верхняя Писаревка, Нескучное и Круглое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, реактивную систему залпового огня и орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожены четыре склада материальных средств.
