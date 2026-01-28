https://ria.ru/20260128/mo-2070732346.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 28.01.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 145 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.01.2026
