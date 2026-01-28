Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: перевод услуг ЦПЭ в контур Минпромторга повысит их эффективность - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 28.01.2026 (обновлено: 16:21 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/minpromtorg-2070794444.html
РЭЦ: перевод услуг ЦПЭ в контур Минпромторга повысит их эффективность
РЭЦ: перевод услуг ЦПЭ в контур Минпромторга повысит их эффективность - РИА Новости, 28.01.2026
РЭЦ: перевод услуг ЦПЭ в контур Минпромторга повысит их эффективность
Перевод услуг Центров поддержки экспорта (ПЦЭ) в контур Минпромторга повысит эффективность государственных мер в этой сфере, заявила генеральный директор... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:02:00+03:00
2026-01-28T16:21:00+03:00
экономика
россия
вероника никишина
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189583_0:48:3074:1777_1920x0_80_0_0_8661b7da736a5ad3b6f54fd1a48fa07e.jpg
https://ria.ru/20260126/platforma-2070293367.html
https://ria.ru/20260128/rets-2070748293.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189583_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_2be17d951a71de69ecb258ed89907302.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вероника никишина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ
РЭЦ: перевод услуг ЦПЭ в контур Минпромторга повысит их эффективность

РЭЦ: синергия мер поддержки позволит полностью реализовать экспортный потенциал

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Перевод услуг Центров поддержки экспорта (ПЦЭ) в контур Минпромторга повысит эффективность государственных мер в этой сфере, заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
"Синергия федеральных и региональных мер поддержки – это именно тот фундамент, который позволяет полностью реализовать экспортный потенциал наших компаний. Мы видим, что в России формируется новый образ экономики, где все большую роль играют компании-экспортеры несырьевого экспорта. Перевод услуг Центров поддержки экспорта в общий контур позволит повысить эффективность системы государственной поддержки экспорта", - отметила она.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Более 600 компаний получили образовательные услуги на платформе РЭЦ
26 января, 11:51
Меры поддержки Центров поддержки экспорта с 1 апреля будут вовлечены в систему поддержки экспорта, находящуюся в контуре Минпромторга России (будут переданы от Минэкономразвития России) и реализуемую в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Соответствующий проект федерального закона, предусматривающий изменения в законодательство о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержан депутатами Госдумы в первом чтении. Документ представил статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов на пленарном заседании.
Эти изменения в законодательство предполагают финансирование Центров поддержки экспорта по линии Минпромторга России в рамках ближайшего бюджетного цикла 2026 – 2028 годы. На это ведомством ранее был предусмотрен соответствующий объем средств. Такая мера поспособствует формированию единой системы поддержки экспортеров, обеспечивающей более широкие возможности по привлечению к экспортной деятельности предприятий различных сегментов.
"Их интеграция в контур Минпромторга России станет отличным подспорьем для достижения всех показателей национального проекта за счет развития экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства и более активного включения регионов во внешнюю торговлю под эгидой Российского экспортного центра. Уверен, что такой единый подход поспособствует знакомству многих стран мира с высококачественной, конкурентоспособной российской продукцией, произведенной региональными предприятиями", – отметил Чекушов.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности — в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
РЭЦ подсказал экспортерам, как избежать ошибок при поиске партнеров
Вчера, 13:02
 
ЭкономикаРоссияВероника НикишинаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала