РЭЦ: перевод услуг ЦПЭ в контур Минпромторга повысит их эффективность

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Перевод услуг Центров поддержки экспорта (ПЦЭ) в контур Минпромторга повысит эффективность государственных мер в этой сфере, заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

"Синергия федеральных и региональных мер поддержки – это именно тот фундамент, который позволяет полностью реализовать экспортный потенциал наших компаний. Мы видим, что в России формируется новый образ экономики, где все большую роль играют компании-экспортеры несырьевого экспорта. Перевод услуг Центров поддержки экспорта в общий контур позволит повысить эффективность системы государственной поддержки экспорта", - отметила она.

Меры поддержки Центров поддержки экспорта с 1 апреля будут вовлечены в систему поддержки экспорта, находящуюся в контуре Минпромторга России (будут переданы от Минэкономразвития России) и реализуемую в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Соответствующий проект федерального закона, предусматривающий изменения в законодательство о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержан депутатами Госдумы в первом чтении. Документ представил статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов на пленарном заседании.

Эти изменения в законодательство предполагают финансирование Центров поддержки экспорта по линии Минпромторга России в рамках ближайшего бюджетного цикла 2026 – 2028 годы. На это ведомством ранее был предусмотрен соответствующий объем средств. Такая мера поспособствует формированию единой системы поддержки экспортеров, обеспечивающей более широкие возможности по привлечению к экспортной деятельности предприятий различных сегментов.

"Их интеграция в контур Минпромторга России станет отличным подспорьем для достижения всех показателей национального проекта за счет развития экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства и более активного включения регионов во внешнюю торговлю под эгидой Российского экспортного центра. Уверен, что такой единый подход поспособствует знакомству многих стран мира с высококачественной, конкурентоспособной российской продукцией, произведенной региональными предприятиями", – отметил Чекушов.