Мужчину, застреленного в Миннеаполисе, атаковали два офицера, передает CNN

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Медбрат Алекс Претти, погибший во время миграционного рейда в Миннеаполисе, был атакован двумя сотрудниками пограничных служб на месте происшествия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительный отчет от министерства внутренней безопасности для конгресса США.
На выходных в крупнейшем городе штата Миннесота Миннеаполисе агент ICE застрелил медбрата Претти - по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай стрельбы со смертельным исходом с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов: в начале января правоохранитель застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась наехать автомобилем на сотрудника ICE.
По данным CNN, отчет основан на предварительном расследовании погранично-таможенной службы США. Во время рейда в Миннеаполисе Претти пытались задержать сотрудники погранично-таможенного контроля. Мужчина сопротивлялся. Во время задержания находившийся на месте сотрудник пограничного патруля крикнул, что у Претти был при себе пистолет.
"Пять секунд спустя сотрудник пограничного патруля выстрелил из своего пистолета Glock 19, выданного погранично-таможенной службой, и работник органов погранично-таможенного контроля также открыл огонь из своего пистолета Glock 47, также выданного службой", - цитирует телеканал отчет по расследованию.
Согласно CNN, в отчете не уточняются, попали ли пули из пистолетов обоих офицеров в медбрата. В отчете добавляется, что Претти оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
Как отмечает телеканал со ссылкой на отчет, сотрудник пограничного патруля "столкнулся с двумя гражданскими женщинами, которые использовали свистки". Сотрудник оттолкнул их, и одна их женщин убежала к Претти.
Министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в мужчину, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство. Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу общественного резонанса вокруг данного случая и заявил, что администрация штата призывает местных жителей к восстанию, пытаясь скрыть кражу миллиардов долларов из бюджета.