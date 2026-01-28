Мужчину, застреленного в Миннеаполисе, атаковали два офицера, передает CNN

Федеральные агенты во время акции протеста в Миннеаполисе, США

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Медбрат Алекс Претти, погибший во время миграционного рейда в Миннеаполисе, был атакован двумя сотрудниками пограничных служб на месте происшествия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительный отчет от министерства внутренней безопасности для конгресса США.

На выходных в крупнейшем городе штата Миннесота Миннеаполисе агент ICE застрелил медбрата Претти - по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай стрельбы со смертельным исходом с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов: в начале января правоохранитель застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась наехать автомобилем на сотрудника ICE.

По данным CNN, отчет основан на предварительном расследовании погранично-таможенной службы США . Во время рейда в Миннеаполисе Претти пытались задержать сотрудники погранично-таможенного контроля. Мужчина сопротивлялся. Во время задержания находившийся на месте сотрудник пограничного патруля крикнул, что у Претти был при себе пистолет.

"Пять секунд спустя сотрудник пограничного патруля выстрелил из своего пистолета Glock 19, выданного погранично-таможенной службой, и работник органов погранично-таможенного контроля также открыл огонь из своего пистолета Glock 47, также выданного службой", - цитирует телеканал отчет по расследованию.

Согласно CNN, в отчете не уточняются, попали ли пули из пистолетов обоих офицеров в медбрата. В отчете добавляется, что Претти оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Как отмечает телеканал со ссылкой на отчет, сотрудник пограничного патруля "столкнулся с двумя гражданскими женщинами, которые использовали свистки". Сотрудник оттолкнул их, и одна их женщин убежала к Претти.