Министр транспорта Кубани вышел из СИЗО под подписку о невыезде
10:32 28.01.2026 (обновлено: 10:53 28.01.2026)
Министр транспорта Кубани вышел из СИЗО под подписку о невыезде
происшествия, алексей переверзев, краснодарский край, сочи, анатолий вороновский, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Происшествия, Алексей Переверзев, Краснодарский край, Сочи, Анатолий Вороновский, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяМинистр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев
Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев. Архивное фото
СОЧИ, 28 янв – РИА Новости. Арестованный по обвинению в мошенничестве министр транспорта Кубани Алексей Переверзев вышел из СИЗО под подписку о невыезде, заключив досудебное соглашение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Переверзев заключил досудебное соглашение и вышел из СИЗО под подписку о невыезде", - говорится в сообщении.
Центральный районный суд Сочи арестовал министра транспорта Краснодарского края Переверзева по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщали 22 января в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев задержан в связи с контрактами на обслуживание дорог. Накануне до этого у него прошли обыски. Кроме того, как сообщали правоохранители, арестованы два заместителя Переверзева.
Алексей Переверзев числится ответчиком по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к экс-депутату ГД Анатолию Вороновскому, следует из картотеки Центрального райсуда в Сочи. Также в числе ответчиков проходят его заместители - Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко. Согласно исковым материалам в распоряжении РИА Новости, назначение на должность задержанного министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева лоббировал Вороновский.
Анна Минькова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Краснодарском крае задержали экс-замгубернатора Минькову
27 января, 12:24
 
ПроисшествияАлексей ПереверзевКраснодарский крайСочиАнатолий ВороновскийГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
