Министр транспорта Кубани вышел из СИЗО под подписку о невыезде

СОЧИ, 28 янв – РИА Новости. Арестованный по обвинению в мошенничестве министр транспорта Кубани Алексей Переверзев вышел из СИЗО под подписку о невыезде, заключив досудебное соглашение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.