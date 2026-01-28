https://ria.ru/20260128/mid-2070788158.html
Источник в МИД России выразил недоумение реакцией Чехии на слова Лаврова
Источник в МИД России выразил недоумение реакцией Чехии на слова Лаврова
2026-01-28T15:33:00+03:00
2026-01-28T15:33:00+03:00
2026-01-28T15:34:00+03:00
в мире
россия
чехия
андрей бабиш
сергей лавров
россия
чехия
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Источник в МИД России выразил в беседе с РИА Новости недоумение в связи с реакцией главы правительства Чехии Андрея Бабиша на слова главы МИД России Сергея Лаврова о просыпающихся здоровых силах в стране.
Выступая 20 января на пресс-конференции по итогам 2025 года, Лавров
заявил, что Чехия
входит в число европейских стран, где проснулись здоровые силы, заботящиеся о своих национальных интересах. Бабиш
, в свою очередь, заявил, что не понимает, о чем говорит российский министр, и подчеркнул, что внешняя политика Чехии не претерпела изменений.
Источник в МИД России отметил, что ремарка Бабиша в отношении заявления Лаврова не может не вызывать удивление, поскольку в данном случае речь шла не о конкретных правительствах или их внешнеполитических установках, а о здоровых силах, ориентированных на отстаивание и продвижение национальных интересов своих стран.
"Впрочем, в России
исходят из того, что подобные устремления должны относиться к числу основных задач любого правительства в соответствии с волеизъявлением избирателей", - добавил собеседник агентства.