Источник в МИД России выразил недоумение реакцией Чехии на слова Лаврова

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Источник в МИД России выразил в беседе с РИА Новости недоумение в связи с реакцией главы правительства Чехии Андрея Бабиша на слова главы МИД России Сергея Лаврова о просыпающихся здоровых силах в стране.

Источник в МИД России отметил, что ремарка Бабиша в отношении заявления Лаврова не может не вызывать удивление, поскольку в данном случае речь шла не о конкретных правительствах или их внешнеполитических установках, а о здоровых силах, ориентированных на отстаивание и продвижение национальных интересов своих стран.