Источник в МИД России выразил недоумение реакцией Чехии на слова Лаврова - РИА Новости, 28.01.2026
15:33 28.01.2026 (обновлено: 15:34 28.01.2026)
Источник в МИД России выразил недоумение реакцией Чехии на слова Лаврова
в мире
россия
чехия
андрей бабиш
сергей лавров
россия
чехия
в мире, россия, чехия, андрей бабиш, сергей лавров
В мире, Россия, Чехия, Андрей Бабиш, Сергей Лавров
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Источник в МИД России выразил в беседе с РИА Новости недоумение в связи с реакцией главы правительства Чехии Андрея Бабиша на слова главы МИД России Сергея Лаврова о просыпающихся здоровых силах в стране.
Выступая 20 января на пресс-конференции по итогам 2025 года, Лавров заявил, что Чехия входит в число европейских стран, где проснулись здоровые силы, заботящиеся о своих национальных интересах. Бабиш, в свою очередь, заявил, что не понимает, о чем говорит российский министр, и подчеркнул, что внешняя политика Чехии не претерпела изменений.
Источник в МИД России отметил, что ремарка Бабиша в отношении заявления Лаврова не может не вызывать удивление, поскольку в данном случае речь шла не о конкретных правительствах или их внешнеполитических установках, а о здоровых силах, ориентированных на отстаивание и продвижение национальных интересов своих стран.
"Впрочем, в России исходят из того, что подобные устремления должны относиться к числу основных задач любого правительства в соответствии с волеизъявлением избирателей", - добавил собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Премьер Чехии сделал громкое заявление о переговорах с Путиным
