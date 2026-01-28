Иранские ракеты достанут до американских баз, заявил МИД страны

ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Дальность иранских ракет недостаточна для того, чтобы достать до США, однако ее хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе Ближнего Востока, заявил журналистам замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади.