Иранские ракеты достанут до американских баз, заявил МИД страны

ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Дальность иранских ракет недостаточна для того, чтобы достать до США, однако ее хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе Ближнего Востока, заявил журналистам замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади.
"Дальности наших ракет не хватит, (чтобы достать - ред.) до США, однако американские базы расположены вокруг нас (то есть, дальности иранских ракет хватит, чтобы достать до баз США в регионе - ред.)", - сказал Гариб-Абади.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Ранее Трамп поддержал протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.