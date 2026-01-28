https://ria.ru/20260128/mid-2070776495.html
В МИД прокомментировали возможное усиление давления США на Кубу
В МИД прокомментировали возможное усиление давления США на Кубу - РИА Новости, 28.01.2026
В МИД прокомментировали возможное усиление давления США на Кубу
Усиление давления США на Кубу означало бы новое грубейшее нарушение международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 28.01.2026
