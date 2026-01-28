Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали возможное усиление давления США на Кубу - РИА Новости, 28.01.2026
14:47 28.01.2026 (обновлено: 14:52 28.01.2026)
В МИД прокомментировали возможное усиление давления США на Кубу
сша
куба
россия
мария захарова
вашингтон (штат)
сша, куба, россия, мария захарова, вашингтон (штат)
В МИД прокомментировали возможное усиление давления США на Кубу

МИД РФ: усиление давления США на Кубу означало бы нарушение международного права

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Усиление давления США на Кубу означало бы новое грубейшее нарушение международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Вашингтона по ужесточению блокады Кубы.
"Выражаем надежду, что указанные публикации не имеют под собой оснований. Здравый смысл все же должен возобладать и в Вашингтоне. В противном случае речь бы шла о новом грубейшем нарушении международного права", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
В противном случае речь также шла бы о постановке национального законодательства США и введенного ими санкционного режима выше действующих международно-правовых норм, бесчеловечном посягательстве на достойную жизнь кубинских граждан, провоцировании гуманитарного кризиса на острове, добавила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
США идут на ухищрения, чтобы ужесточить блокаду против Кубы, заявил МИД
