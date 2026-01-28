Рейтинг@Mail.ru
В США предложили радикальные меры после переговоров с Россией - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/mery-2070822261.html
В США предложили радикальные меры после переговоров с Россией
В США предложили радикальные меры после переговоров с Россией - РИА Новости, 28.01.2026
В США предложили радикальные меры после переговоров с Россией
Вашингтон должен рассматривать устранение первопричин конфликта на Украине как главную цель завершения боевых действий, пишет UnHerd. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:30:00+03:00
2026-01-28T17:30:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
владимир путин
донбасс
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070033284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89e89badaf1790cf01dc3211eb56b416.jpg
https://ria.ru/20260128/daniya-2070754934.html
https://ria.ru/20260128/orban-2070730602.html
украина
вашингтон (штат)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070033284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de1b65b9ab29c1404b4fa43cbf148c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), владимир путин, донбасс, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Донбасс, НАТО, Мирный план США по Украине
В США предложили радикальные меры после переговоров с Россией

UnHerd: США должны устранить первопричины конфликта на Украине ради мира

© REUTERS / Hamad Al Kaabi/UAE Presidential CourtПрезидент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вашингтон должен рассматривать устранение первопричин конфликта на Украине как главную цель завершения боевых действий, пишет UnHerd.
«
"Американским переговорщикам нужна новая стратегия по прекращению конфликта, которая будет акцентироваться не на территории как основном вопросе переговоров, а на безопасности", — говорится в публикации.
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Премьер Дании сделала провокационное заявление о России
Вчера, 13:20
Обозреватель считает, что вывода украинских сил с Донбасса недостаточно для урегулирования конфликта.
Накануне издание Financial Times опубликовало информацию, что США предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории. Позднее Белый дом опроверг эти данные.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Переступили границу". Орбан раскрыл дерзкий план Украины
Вчера, 12:06
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)Владимир ПутинДонбассНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала