Рейтинг@Mail.ru
Медведев и Григоренко обсудили инструкции к мобильным телефонам - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 28.01.2026 (обновлено: 13:01 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/medvedev-2070738521.html
Медведев и Григоренко обсудили инструкции к мобильным телефонам
Медведев и Григоренко обсудили инструкции к мобильным телефонам - РИА Новости, 28.01.2026
Медведев и Григоренко обсудили инструкции к мобильным телефонам
Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко обсудили инструкции к мобильным... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:30:00+03:00
2026-01-28T13:01:00+03:00
россия
москва
дмитрий медведев
дмитрий григоренко
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_06e99000540579ce1bf13256f65d2ab1.jpg
https://ria.ru/20250930/ii-2045361928.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50c9c5ead75459d3cd0b9fc00084d1da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дмитрий медведев, дмитрий григоренко, единая россия
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Дмитрий Григоренко, Единая Россия
Медведев и Григоренко обсудили инструкции к мобильным телефонам

Медведев и Григоренко обсудили электронные инструкции к мобильным телефонам

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко обсудили инструкции к мобильным телефонам.
На пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве вице-премьер Дмитрий Григоренко обратил внимание, что люди не читают сложные инструкции к технике, и поинтересовался, кто читал инструкцию к своему мобильному телефону. Присутствующие в зале руки не подняли.
"Вот и поговорили", - сказал Григоренко.
"Инструкции нет", - отметил Медведев, предложив присутствующим вскрыть коробку iPhone.
"Она есть. Дмитрий Анатольевич, она есть. Она в электронном виде", - пояснил Григоренкю.
"Значит, ее нет", - ответил Медведев.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Медведев выразил надежду, что ИИ не признает человечество тупиковой ветвью
30 сентября 2025, 13:58
 
РоссияМоскваДмитрий МедведевДмитрий ГригоренкоЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала