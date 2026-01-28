https://ria.ru/20260128/medvedev-2070738521.html
Медведев и Григоренко обсудили инструкции к мобильным телефонам
Медведев и Григоренко обсудили инструкции к мобильным телефонам
Медведев и Григоренко обсудили инструкции к мобильным телефонам
Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко обсудили инструкции к мобильным...
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко обсудили инструкции к мобильным телефонам.
На пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве вице-премьер Дмитрий Григоренко обратил внимание, что люди не читают сложные инструкции к технике, и поинтересовался, кто читал инструкцию к своему мобильному телефону. Присутствующие в зале руки не подняли.
"Вот и поговорили", - сказал Григоренко.
"Инструкции нет", - отметил Медведев, предложив присутствующим вскрыть коробку iPhone.
"Она есть. Дмитрий Анатольевич, она есть. Она в электронном виде", - пояснил Григоренкю.
"Значит, ее нет", - ответил Медведев.