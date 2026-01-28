Рейтинг@Mail.ru
Медведев поблагодарил сотрудников МФЦ приграничных территорий
28.01.2026
Медведев поблагодарил сотрудников МФЦ приграничных территорий
Медведев поблагодарил сотрудников МФЦ приграничных территорий
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил сотрудников МФЦ приграничных территорий России, которые пришли на помощь людям даже во время сложных,...
Медведев поблагодарил сотрудников МФЦ приграничных территорий

Медведев поблагодарил сотрудников МФЦ в приграничье за помощь людям

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на IX Всероссийском форуме Центров госуслуг в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на IX Всероссийском форуме Центров госуслуг в Москве
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил сотрудников МФЦ приграничных территорий России, которые пришли на помощь людям даже во время сложных, драматических событий.
"Очевидно, что и во время всяких сложностей, а тем более во время драматических событий, таких, как происходили, да и сейчас происходят – в Курской области, в Белгородской области, в ряде других территорий - сотрудники МФЦ просто пришли на помощь людям и выступали как добровольцы. Низкий им за это поклон", - сказал Медведев на Всероссийском форуме МФЦ 2026.
Он подчеркнул, что это было очень важно для граждан.
"Чтобы люди даже в условиях, когда пришла большая беда, все-таки могли так или иначе зафиксировать определенные юридические факты и добиться определенных юридических последствий от государства", - пояснил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Меры поддержки бойцов СВО должны предоставляться через МФЦ, заявил Медведев
