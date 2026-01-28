Рейтинг@Mail.ru
В России продолжается цифровая трансформация, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2026
11:38 28.01.2026
В России продолжается цифровая трансформация, заявил Медведев
В России продолжается цифровая трансформация, заявил Медведев
Цифровая трансформация в России продолжается, поэтому система МФЦ так или иначе должна быть состыкована с искусственным интеллектом, заявил заместитель... РИА Новости, 28.01.2026
россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
В России продолжается цифровая трансформация, заявил Медведев

Медведев: система МФЦ должна быть состыкована с ИИ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на IX Всероссийском форуме Центров госуслуг в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на IX Всероссийском форуме Центров госуслуг в Москве
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Цифровая трансформация в России продолжается, поэтому система МФЦ так или иначе должна быть состыкована с искусственным интеллектом, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Мы действительно живем в эпоху цифровой трансформации, цифровая трансформация продолжается, поэтому естественно и система МФЦ должна быть так или иначе состыкована с искусственным интеллектом при всех нюансах и понимании того, что, наверное, в полной мере сейчас искусственный интеллект вряд ли заменит эту систему государственных отношений, которая сформирована", - сказал Медведев, выступая на всероссийском форуме МФЦ.
Он отметил, что элементы искусственного интеллекта вполне могут сослужить добрую службу и при оказании госуслуг.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Россия гораздо круче Европы в вопросе госуслуг, заявил Медведев
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
 
 
