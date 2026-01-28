https://ria.ru/20260128/medvedev-2070723351.html
В России продолжается цифровая трансформация, заявил Медведев
В России продолжается цифровая трансформация, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2026
В России продолжается цифровая трансформация, заявил Медведев
Цифровая трансформация в России продолжается, поэтому система МФЦ так или иначе должна быть состыкована с искусственным интеллектом, заявил заместитель... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:38:00+03:00
2026-01-28T11:38:00+03:00
2026-01-28T11:38:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070721912_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_2daec7ec9a63926cbfa1cad6aa0ceb45.jpg
https://ria.ru/20260128/medvedev-2070721583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070721912_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_caf4e12fdb68fcb67ae9c3b50c99ccac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
В России продолжается цифровая трансформация, заявил Медведев
Медведев: система МФЦ должна быть состыкована с ИИ