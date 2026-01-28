Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, на что жалуются россияне в Европе - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/medvedev-2070722645.html
Медведев рассказал, на что жалуются россияне в Европе
Медведев рассказал, на что жалуются россияне в Европе - РИА Новости, 28.01.2026
Медведев рассказал, на что жалуются россияне в Европе
Россияне, которые путешествуют в Европу, жалуются, что там невозможно жить из-за очередей за справками, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:35:00+03:00
2026-01-28T11:35:00+03:00
европа
россия
дмитрий медведев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg
https://ria.ru/20260128/medvedev-2070721583.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c5191b212e7494b6bbc96747c3378c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, дмитрий медведев, в мире
Европа, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев рассказал, на что жалуются россияне в Европе

Медведев: в Европе невозможно жить из-за очередей за справками

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россияне, которые путешествуют в Европу, жалуются, что там невозможно жить из-за очередей за справками, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Когда я читаю всякие разные комментарии, люди путешествуют, наши люди ездят за границу, причем в развитые страны. Скажем прямо, в европейские страны. Мне довольно отрадно читать, что они приезжают туда и говорят – жить невозможно", - сказал Медведев, выступая на Всероссийском форуме МФЦ 2026.
Он пояснил, что на стояние в очередях, получение различных справок, уплату тех или иных сборов и решение насущных задач в Европе у людей уходит огромное количество времени. В России уровень предоставления госуслуг "круче во всех отношениях", подчеркнул Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Россия гораздо круче Европы в вопросе госуслуг, заявил Медведев
Вчера, 11:30
 
ЕвропаРоссияДмитрий МедведевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала