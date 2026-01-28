Рейтинг@Mail.ru
Россия гораздо круче Европы в вопросе госуслуг, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2026
11:30 28.01.2026
Россия гораздо круче Европы в вопросе госуслуг, заявил Медведев
Россия гораздо круче Европы в вопросе госуслуг, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2026
Россия гораздо круче Европы в вопросе госуслуг, заявил Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что РФ гораздо круче Европы в вопросе госуслуг и... РИА Новости, 28.01.2026
Россия гораздо круче Европы в вопросе госуслуг, заявил Медведев

Медведев: Россия гораздо круче Европы в вопросе госуслуг и оформления справок

Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что РФ гораздо круче Европы в вопросе госуслуг и оформления справок.
Во время выступления на всероссийском форуме МФЦ Медведев обратил внимание на то, что россияне, которые путешествуют в Европе, жалуются, что там очень много времени уходит на очереди для получения справок и других государственных услуг.
"Вот у нас все совершенно не так, у нас, как принято говорить, гораздо круче во всех отношениях", - сказал Медведев.
