https://ria.ru/20260128/medvedev-2070721583.html
Россия гораздо круче Европы в вопросе госуслуг, заявил Медведев
Россия гораздо круче Европы в вопросе госуслуг, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2026
Россия гораздо круче Европы в вопросе госуслуг, заявил Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что РФ гораздо круче Европы в вопросе госуслуг и... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:30:00+03:00
2026-01-28T11:30:00+03:00
2026-01-28T11:30:00+03:00
россия
европа
дмитрий медведев
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_06e99000540579ce1bf13256f65d2ab1.jpg
https://ria.ru/20251015/rossijane-2048356772.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50c9c5ead75459d3cd0b9fc00084d1da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Европа, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Россия гораздо круче Европы в вопросе госуслуг, заявил Медведев
Медведев: Россия гораздо круче Европы в вопросе госуслуг и оформления справок