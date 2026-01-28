https://ria.ru/20260128/medvedev-2070719853.html
Меры поддержки бойцов СВО должны предоставляться через МФЦ, заявил Медведев
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Меры поддержки участников СВО должны предоставляться через МФЦ во всех регионах страны, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В среду Медведев выступил на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве.
"Участники специальной военной операции тоже обращаются за получением льгот, положенных выплат в систему МФЦ. И те меры поддержки, они у нас, вы знаете, сквозные. Они есть федеральные, есть региональные, есть даже в ряде случаев муниципальные. Они тоже могут проходить через систему МФЦ, и этого нужно добиться. Во многих регионах так уже сделали, но там, где не сделано, это должно быть сделано", - сказал Медведев.