Рейтинг@Mail.ru
Меры поддержки бойцов СВО должны предоставляться через МФЦ, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 28.01.2026 (обновлено: 11:33 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/medvedev-2070719853.html
Меры поддержки бойцов СВО должны предоставляться через МФЦ, заявил Медведев
Меры поддержки бойцов СВО должны предоставляться через МФЦ, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2026
Меры поддержки бойцов СВО должны предоставляться через МФЦ, заявил Медведев
Меры поддержки участников СВО должны предоставляться через МФЦ во всех регионах страны, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:23:00+03:00
2026-01-28T11:33:00+03:00
общество
россия
москва
дмитрий медведев
мфц (многофункциональный центр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4201e6caa5992a49199883c0d96fd752.jpg
https://ria.ru/20251113/mfts-2054742824.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_cf285747bf6263def0b7cdbbb048f451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, дмитрий медведев, мфц (многофункциональный центр)
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, МФЦ (многофункциональный центр)
Меры поддержки бойцов СВО должны предоставляться через МФЦ, заявил Медведев

Медведев: меры поддержки бойцов СВО должны предоставляться через МФЦ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Меры поддержки участников СВО должны предоставляться через МФЦ во всех регионах страны, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В среду Медведев выступил на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве.
"Участники специальной военной операции тоже обращаются за получением льгот, положенных выплат в систему МФЦ. И те меры поддержки, они у нас, вы знаете, сквозные. Они есть федеральные, есть региональные, есть даже в ряде случаев муниципальные. Они тоже могут проходить через систему МФЦ, и этого нужно добиться. Во многих регионах так уже сделали, но там, где не сделано, это должно быть сделано", - сказал Медведев.
Сотрудники и посетители центра Мои документы - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В МФЦ появятся сервисы самообслуживания
13 ноября 2025, 13:49
 
ОбществоРоссияМоскваДмитрий МедведевМФЦ (многофункциональный центр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала