Зеленскому нужна антироссийская религия, считает Медведчук

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский открыто уничтожает православие и пытается создать "антироссийскую религию", которая ему и его кураторам нужна, чтобы до бесконечности провоцировать конфликт, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Банде Зеленского и его кураторам (нужна) антироссийская религия, которая будет провоцировать войну до бесконечности. И они хотят этой новой верой Украину заразить, ведь без слепой ненависти к России и русским война может закончиться", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Он напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко* был раскольником канонического православия, а Зеленский начал его активно уничтожать.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.