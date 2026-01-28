Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому нужна антироссийская религия, считает Медведчук - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/medvedchuk-2070709659.html
Зеленскому нужна антироссийская религия, считает Медведчук
Зеленскому нужна антироссийская религия, считает Медведчук - РИА Новости, 28.01.2026
Зеленскому нужна антироссийская религия, считает Медведчук
Владимир Зеленский открыто уничтожает православие и пытается создать "антироссийскую религию", которая ему и его кураторам нужна, чтобы до бесконечности... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:29:00+03:00
2026-01-28T10:29:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
виктор медведчук
петр порошенко
украинская православная церковь
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
https://ria.ru/20260127/zelenskiy-2070646576.html
https://ria.ru/20260128/evropa-2070618791.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, петр порошенко, украинская православная церковь, оппозиционная платформа - за жизнь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Петр Порошенко, Украинская православная церковь, Оппозиционная платформа - За жизнь, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Зеленскому нужна антироссийская религия, считает Медведчук

Медведчук: Зеленский уничтожает православие, чтобы провоцировать конфликт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский открыто уничтожает православие и пытается создать "антироссийскую религию", которая ему и его кураторам нужна, чтобы до бесконечности провоцировать конфликт, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Банде Зеленского и его кураторам (нужна) антироссийская религия, которая будет провоцировать войну до бесконечности. И они хотят этой новой верой Украину заразить, ведь без слепой ненависти к России и русским война может закончиться", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Не готов уступать". В США резко высказались после слов Зеленского
27 января, 21:02
Он напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко* был раскольником канонического православия, а Зеленский начал его активно уничтожать.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Верховный диктатор Европы" подставился под удар из-за схем Зеленского
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьОппозиционная платформа - За жизньФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала