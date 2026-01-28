https://ria.ru/20260128/mchs-2070804870.html
В МЧС назвали возможную причину пожара на заводе в Калуге
В МЧС назвали возможную причину пожара на заводе в Калуге - РИА Новости, 28.01.2026
В МЧС назвали возможную причину пожара на заводе в Калуге
Короткое замыкание, предположительно, стало причиной пожара на заводе АГР (бывший Volkswagen) в Калуге, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Калужской... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:34:00+03:00
2026-01-28T16:34:00+03:00
2026-01-28T16:34:00+03:00
происшествия
калуга
калужская область
агр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070744047_0:0:814:458_1920x0_80_0_0_a3292243cb5a706fae83f4ed2d46c3a2.jpg
https://ria.ru/20260128/pozhar-2070746100.html
калуга
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070744047_92:0:703:458_1920x0_80_0_0_d8664a586778335e5fc7c1fd2b2c84de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калуга, калужская область, агр
Происшествия, Калуга, Калужская область, АГР
В МЧС назвали возможную причину пожара на заводе в Калуге
РИА Новости: в МЧС назвали короткое замыкание возможной причиной пожара в Калуге