Мать россиянки, задержанной у базы в США, узнала об произошедшем из СМИ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мать одной из россиянок, которых ранее задержали после заезда на территорию американской военной базы "Кэмп Пендлтон" в Калифорнии, заявила РИА Новости, что узнала о случившемся из новостей.

Ранее посольство РФ в США подтвердило задержание в Калифорнии двух гражданок России после их "несанкционированного въезда" на военную базу "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния. По словам дипмиссии, их ждет репатриация. В российских СМИ сообщалось, что Кристина и Наталия, путешествуя по США на автомобиле, могли по ошибке заехать на территорию базы, следуя указаниям навигатора.

"Я Кристины мама. Для меня это пока полное непонимание ситуации. Нашла новости в интернете", - сказала она в разговоре с РИА Новости.