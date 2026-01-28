Рейтинг@Mail.ru
Мать россиянки, задержанной у базы в США, узнала об произошедшем из СМИ - РИА Новости, 28.01.2026
11:56 28.01.2026 (обновлено: 12:00 28.01.2026)
Мать россиянки, задержанной у базы в США, узнала об произошедшем из СМИ
Мать россиянки, задержанной у базы в США, узнала об произошедшем из СМИ
Мать одной из россиянок, которых ранее задержали после заезда на территорию американской военной базы "Кэмп Пендлтон" в Калифорнии, заявила РИА Новости, что... РИА Новости, 28.01.2026
Мать россиянки, задержанной у базы в США, узнала об произошедшем из СМИ

Мать россиянки, задержанной у военной базы в США, узнала об произошедшем из СМИ

© AP Photo / Lenny IgnelziВъезд на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, США
© AP Photo / Lenny Ignelzi
Въезд на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, США. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мать одной из россиянок, которых ранее задержали после заезда на территорию американской военной базы "Кэмп Пендлтон" в Калифорнии, заявила РИА Новости, что узнала о случившемся из новостей.
Ранее посольство РФ в США подтвердило задержание в Калифорнии двух гражданок России после их "несанкционированного въезда" на военную базу "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния. По словам дипмиссии, их ждет репатриация. В российских СМИ сообщалось, что Кристина и Наталия, путешествуя по США на автомобиле, могли по ошибке заехать на территорию базы, следуя указаниям навигатора.
"Я Кристины мама. Для меня это пока полное непонимание ситуации. Нашла новости в интернете", - сказала она в разговоре с РИА Новости.
По словам женщины, с ней никто не связывался из США, и у нее нет информации о местонахождении дочери и обстоятельствах произошедшего.
Стало известно, где находятся россиянки, задержанные у военной базы в США
Вчера, 10:59
 
