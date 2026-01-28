Рейтинг@Mail.ru
Умер режиссер-документалист Олег Массарыгин - РИА Новости, 28.01.2026
Культура
 
18:02 28.01.2026
Умер режиссер-документалист Олег Массарыгин
Умер режиссер-документалист Олег Массарыгин
Культура, Россия, ВГИК
Умер режиссер-документалист Олег Массарыгин

© Фото : соцсети Олега МассарыгинаОлег Массарыгин
Олег Массарыгин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, режиссер, сценарист, оператор Олег Массарыгин умер во вторник в возрасте 74 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
"Двадцать седьмого января 2026 года на 75-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино, сценариста, оператора Олега Альбертовича Массарыгина (1951-2026)", - говорится в сообщении.
Отпевание состоится 31 января, в 12.00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском (улица Крылатские Холмы, 12). отметили в пресс-службе.
В Союзе напомнили, что Массарыгин окончил Сумской государственный педагогический институт (1971), филологический факультет, а также ВГИК - операторский и сценарный факультеты в 1977 и 1983 годах соответственно. С 1985 года был оператором-постановщиком киностудии Горького.
В его фильмографии такие фильмы как "Митрополит Антоний Сурожский", "Юнги Соловецкие", "Все золото Москвы", "Мы - дети твои, Москва", "Татьянин день", "Сыны России", "Наследники Победы", "Танец Золотой Пантеры", "Самбо-70" и другие.
 
КультураРоссияВГИК
 
 
