https://ria.ru/20260128/massarygin-2070832502.html
Умер режиссер-документалист Олег Массарыгин
Умер режиссер-документалист Олег Массарыгин - РИА Новости, 28.01.2026
Умер режиссер-документалист Олег Массарыгин
Член Союза кинематографистов России, режиссер, сценарист, оператор Олег Массарыгин умер во вторник в возрасте 74 лет, сообщили в пресс-службе Союза... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:02:00+03:00
2026-01-28T18:02:00+03:00
2026-01-28T18:02:00+03:00
культура
россия
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070835792_0:111:956:648_1920x0_80_0_0_0ce857b85c49e25d512549c266cde740.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070835792_0:2:956:718_1920x0_80_0_0_6ab80e647a397ee903da95e36eab6f55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вгик
Умер режиссер-документалист Олег Массарыгин
Режиссер-документалист Олег Массарыгин умер в возрасте 74 лет
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, режиссер, сценарист, оператор Олег Массарыгин умер во вторник в возрасте 74 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
"Двадцать седьмого января 2026 года на 75-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России
, режиссера игрового и документального кино, сценариста, оператора Олега Альбертовича Массарыгина (1951-2026)", - говорится в сообщении.
Отпевание состоится 31 января, в 12.00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском (улица Крылатские Холмы, 12). отметили в пресс-службе.
В Союзе напомнили, что Массарыгин окончил Сумской государственный педагогический институт (1971), филологический факультет, а также ВГИК
- операторский и сценарный факультеты в 1977 и 1983 годах соответственно. С 1985 года был оператором-постановщиком киностудии Горького.
В его фильмографии такие фильмы как "Митрополит Антоний Сурожский", "Юнги Соловецкие", "Все золото Москвы", "Мы - дети твои, Москва", "Татьянин день", "Сыны России", "Наследники Победы", "Танец Золотой Пантеры", "Самбо-70" и другие.