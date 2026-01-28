Умер режиссер-документалист Олег Массарыгин

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, режиссер, сценарист, оператор Олег Массарыгин умер во вторник в возрасте 74 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Отпевание состоится 31 января, в 12.00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском (улица Крылатские Холмы, 12). отметили в пресс-службе.

В его фильмографии такие фильмы как "Митрополит Антоний Сурожский", "Юнги Соловецкие", "Все золото Москвы", "Мы - дети твои, Москва", "Татьянин день", "Сыны России", "Наследники Победы", "Танец Золотой Пантеры", "Самбо-70" и другие.