Маск назвал главу МИД Польши слюнявым идиотом - РИА Новости, 28.01.2026
09:25 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/mask-2070698586.html
Маск назвал главу МИД Польши слюнявым идиотом
Маск назвал главу МИД Польши слюнявым идиотом - РИА Новости, 28.01.2026
Маск назвал главу МИД Польши слюнявым идиотом
Американский миллиардер Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского "слюнявым идиотом" из-за его слов о спутниках Starlink на Украине. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:25:00+03:00
2026-01-28T09:25:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
илон маск
радослав сикорский
spacex
мид польши
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, илон маск, радослав сикорский, spacex, мид польши, государственный департамент сша
В мире, Украина, Россия, США, Илон Маск, Радослав Сикорский, SpaceX, МИД Польши, Государственный департамент США
Маск назвал главу МИД Польши слюнявым идиотом

Маск назвал главу МИД Польши Сикорского слюнявым идиотом из-за слов о Starlink

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского "слюнявым идиотом" из-за его слов о спутниках Starlink на Украине.
Ранее Сикорский в соцсети Х призвал Маска помешать России использовать Starlink для якобы нанесения ударов по украинским городам.
"Этот пускающий слюни идиот даже не понимает, что Starlink является основой военной связи Украины", - ответил Маск в той же соцсети на публикацию польского министра.
Госдепартамент США 2 сентября 2025 года заключил с компанией предпринимателя Илона Маска SpaceX контракт на 8,2 миллиона долларов на поставку комплектов спутникового интернета Starlink для Украины, он действует до 30 октября 2026 года.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2019 года на орбиту выведено более 7,8 тысячи аппаратов, число пользователей превысило шесть миллионов в более чем 100 странах, причём за последний год к сети присоединились 42 новые страны, по данным компании.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СМИ сообщили о возвращении Маска в американскую политику
23 января, 13:19
 
В миреУкраинаРоссияСШАИлон МаскРадослав СикорскийSpaceXМИД ПольшиГосударственный департамент США
 
 
