Двух российских моряков с "Маринеры" отпустили - РИА Новости, 28.01.2026
12:16 28.01.2026 (обновлено: 16:43 28.01.2026)
Двух российских моряков с "Маринеры" отпустили
Двух российских моряков с "Маринеры" отпустили - РИА Новости, 28.01.2026
Двух российских моряков с "Маринеры" отпустили
США отпустили двух российских моряков с задержанного танкера "Маринера", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 28.01.2026
Двух российских моряков с "Маринеры" отпустили

Захарова сообщила, что США отпустили двух российских моряков с "Маринеры"

© Getty Images / Peter SummersНефтяной танкер Marinera
Нефтяной танкер Marinera - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Getty Images / Peter Summers
Нефтяной танкер Marinera. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США отпустили двух российских моряков с задержанного танкера "Маринера", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию", — сказала она.
Танкер "Маринера" 24 декабря получил временное разрешение на плавание под российским флагом. Как пояснили в Минтрансе, его выдали на основании законодательства и международного права.
Седьмого января американские военные высадились на борт судна, после этого связь с ним пропала. Европейское командование ВС США утверждает, что корабль задержали из-за "нарушения санкций".
В МИД назвали произошедшее серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что Соединенные Штаты не раз получали информацию о принадлежности танкера и его мирном статусе.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
