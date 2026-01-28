https://ria.ru/20260128/marinera-2070733908.html
Двух российских моряков с "Маринеры" отпустили
Двух российских моряков с "Маринеры" отпустили - РИА Новости, 28.01.2026
Двух российских моряков с "Маринеры" отпустили
США отпустили двух российских моряков с задержанного танкера "Маринера", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:16:00+03:00
2026-01-28T12:16:00+03:00
2026-01-28T16:43:00+03:00
россия
мария захарова
в мире
вооруженные силы сша
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070807341_0:167:3072:1895_1920x0_80_0_0_0075d2c3b08962cec053cf597837455a.jpg
https://ria.ru/20260128/marinera-2070716834.html
https://ria.ru/20260121/mery-2069322060.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070807341_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2f2e6e30ddf68d205761e9b07e4a5fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, в мире, вооруженные силы сша, сша
Россия, Мария Захарова, В мире, Вооруженные силы США, США
Двух российских моряков с "Маринеры" отпустили
Захарова сообщила, что США отпустили двух российских моряков с "Маринеры"
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США отпустили двух российских моряков с задержанного танкера "Маринера", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию", — сказала она.
Танкер "Маринера" 24 декабря получил временное разрешение на плавание под российским флагом. Как пояснили в Минтрансе, его выдали на основании законодательства и международного права.
Седьмого января американские военные высадились на борт судна, после этого связь с ним пропала. Европейское командование ВС США
утверждает, что корабль задержали из-за "нарушения санкций".
В МИД назвали произошедшее серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что Соединенные Штаты не раз получали информацию о принадлежности танкера и его мирном статусе.