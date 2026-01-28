США вывезли капитана танкера "Маринера" из Британии

ЛОНДОН, 28 янв – РИА Новости. Береговая охрана США вывезла капитана захваченного танкера "Маринера" Автандила Каландадзе и его первого помощника с территории Великобритании, Береговая охрана США вывезла капитана захваченного танкера "Маринера" Автандила Каландадзе и его первого помощника с территории Великобритании, сообщила главный прокурор Шотландии Рут Чартерис.

"Капитан и первый помощник капитана находятся на борту судна береговой охраны США "Манро" и покинули территориальные воды Соединенного Королевства", - сказала Чартерис на суде, ее слова передает телеканал Sky News.

Как сообщает телеканал, в понедельник адвокаты жены Каландадзе Натии Дзадзамы подали в Эдинбургский суд ходатайство о запрещении вывоза судна и его экипажа за пределы юрисдикции шотландского суда. На слушании поздно вечером суд вынес решение запретить вывоз "Маринеры" и ее капитана за пределы Шотландии . Однако во вторник решение было отозвано, так как выяснилось, что Каландадзе и его первый помощник уже покинули территориальные воды Великобритании

"Сегодня утром в 3:04 мы получили электронное письмо от министерства юстиции, подтверждающее, что это положение вещей именно такое, поэтому, вкратце, они больше не находятся в территориальной юрисдикции этого суда", - сказала Чартерис.

Адвокат Дзадзамы Аамер Анвар сообщил телеканалу, что капитан и его помощник были "схвачены и вывезены под покровом темноты". По его словам, их вывоз из юрисдикции шотландского суда "не мог произойти без осведомленности и сотрудничества властей Великобритании".

На суде также сообщили, что остальные 26 членов экипажа покинули судно и прошли оформление в центре армейского резерва в шотландском городе Инвернессе. По словам Чартерис, ни один из них не подавал прошение о предоставлении убежища. Экипаж был размещен в гостинице в городе Элгин. Чартерис выразила надежду, что члены экипажа "смогут осуществить свои планы и вернуться домой".

Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны , но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан , не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права. Минтранс РФ также подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

МИД РФ заявлял, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже "Маринеры" требует от Соединенных Штатов достойно обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.