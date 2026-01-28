В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре, пока мать ходила за углем

"Женщина вышла из дома на несколько минут, чтобы набрать угля. В это время в доме началось возгорание. Когда женщина вернулась, она попыталась войти в здание, чтобы спасти сына, однако не смогла его отыскать. Ее вытащили соседи... В результате случившегося погиб 12-летний мальчик, его мать госпитализировали", - говорится в сообщении.