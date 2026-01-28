Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре, пока мать ходила за углем
09:37 28.01.2026 (обновлено: 10:47 28.01.2026)
В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре, пока мать ходила за углем
В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре, пока мать ходила за углем
В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре, пока мать ходила за углем

В красноярском Минусинске ребенок погиб при пожаре, пока мать ходила за углем

КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик погиб во время пожара в частном доме в Минусинске на юге Красноярского края, который начался через несколько минут, после того как мать вышла за углем, сообщает краевой главк МЧС.
По его данным, пожар произошел в одноэтажном брусовом жилом доме на площади 60 квадратных метров.
"Женщина вышла из дома на несколько минут, чтобы набрать угля. В это время в доме началось возгорание. Когда женщина вернулась, она попыталась войти в здание, чтобы спасти сына, однако не смогла его отыскать. Ее вытащили соседи... В результате случившегося погиб 12-летний мальчик, его мать госпитализировали", - говорится в сообщении.
На тушении работали 15 человек и четыре единицы техники. Причину случившегося определит дознаватель МЧС России.
Пожар в десятиэтажном доме в Энгельсе, Саратовская область - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
При пожаре в Энгельсе погиб грудной ребенок
19 января, 08:54
 
ПроисшествияМинусинскКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
