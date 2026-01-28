Макрон сделал громкое заявление о переговорах России и Украины

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа должна быть неотъемлемой частью переговорного процесса по урегулированию на Украине, об этом он заявил в соцсети X.
"Я только что поговорил с Владимиром Зеленским. <…> Мы рассмотрели ход переговоров, начавшихся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы", — написал он.
Французский лидер также добавил, что Париж "по-прежнему полон решимости усилить давление на Россию".
Во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина собирается подписать договор о завершении конфликта с США, а США с Россией, участия Евросоюза не предполагается. Как утверждает Сибига, Евросоюз "присутствует" в переговорном процессе и в гарантиях безопасности, текущая конфигурация не финальная.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации России и Украины контактировали напрямую.
Следующая встреча трехсторонней группы Россия — США — Украина запланирована на 1 февраля в Абу-Даби, сообщили в Кремле.