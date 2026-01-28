Рейтинг@Mail.ru
Макрон сделал громкое заявление о переговорах России и Украины - РИА Новости, 28.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 28.01.2026
Макрон сделал громкое заявление о переговорах России и Украины
Макрон сделал громкое заявление о переговорах России и Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа должна быть неотъемлемой частью переговорного процесса по урегулированию на Украине, об этом он заявил в... РИА Новости, 28.01.2026
украина, в мире, россия, сша, андрей сибига, эммануэль макрон, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, США, Андрей Сибига, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Макрон сделал громкое заявление о переговорах России и Украины

Макрон: европейцы должны быть полностью вовлечены в переговоры по Украине

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа должна быть неотъемлемой частью переговорного процесса по урегулированию на Украине, об этом он заявил в соцсети X.
"Я только что поговорил с Владимиром Зеленским. <…> Мы рассмотрели ход переговоров, начавшихся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы", — написал он.
Французский лидер также добавил, что Париж "по-прежнему полон решимости усилить давление на Россию".
Во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина собирается подписать договор о завершении конфликта с США, а США с Россией, участия Евросоюза не предполагается. Как утверждает Сибига, Евросоюз "присутствует" в переговорном процессе и в гарантиях безопасности, текущая конфигурация не финальная.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации России и Украины контактировали напрямую.
Следующая встреча трехсторонней группы Россия — США — Украина запланирована на 1 февраля в Абу-Даби, сообщили в Кремле.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияСШААндрей СибигаЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
