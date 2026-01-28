Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии высказался о суде над Мадуро
04:21 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/maduro-2070676950.html
Президент Колумбии высказался о суде над Мадуро
Судебное разбирательство в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро должно проходить на его родине, а не в США, заявил президент Колумбии Густаво Петро. РИА Новости, 28.01.2026
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, густаво петро, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Густаво Петро, Дональд Трамп
Президент Колумбии Густаво Петро
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Судебное разбирательство в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро должно проходить на его родине, а не в США, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
"Его должны вернуть, потому что он фактически похищен, и судить его должен венесуэльский суд, а не американский", - сказал Петро, выступая на публичном мероприятии в Боготе. Трансляцию вела его администрация в социальных сетях.
По словам колумбийского лидера, любые внешние военные действия против Венесуэлы, включая удары по Каракасу, недопустимы и противоречат историческому и цивилизационному наследию Латинской Америки. Он подчеркнул, что речь идет не о личностях, а о судьбе "родины Боливара и идеи свободы".
Петро в своем выступлении вновь заявил, что не поддерживает геноциды против народов и назвал соучастниками тех, кто их оправдывает. Эта позиция станет основой его будущих контактов с президентом США Дональдом Трампом, от которых он ожидает "пакта во имя жизни", основанного на уважении к человеческому достоинству и цивилизационному многообразию.
Предстоящую 3 февраля встречу с Трампом в Вашингтоне он назвал "ключевой, фундаментальной и определяющей не только для себя лично, но и для будущего человечества".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По данным венесуэльского минобороны, в результате атаки США погибли 100 человек.
