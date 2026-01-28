Президент Колумбии высказался о суде над Мадуро

МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Судебное разбирательство в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро должно проходить на его родине, а не в США, заявил президент Колумбии Густаво Петро.

Предстоящую 3 февраля встречу с Трампом в Вашингтоне он назвал "ключевой, фундаментальной и определяющей не только для себя лично, но и для будущего человечества".