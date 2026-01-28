Президент Колумбии высказался о суде над Мадуро

МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Судебное разбирательство в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро должно проходить на его родине, а не в США, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
По словам колумбийского лидера, любые внешние военные действия против Венесуэлы, включая удары по Каракасу, недопустимы и противоречат историческому и цивилизационному наследию Латинской Америки. Он подчеркнул, что речь идет не о личностях, а о судьбе "родины Боливара и идеи свободы".
Петро в своем выступлении вновь заявил, что не поддерживает геноциды против народов и назвал соучастниками тех, кто их оправдывает. Эта позиция станет основой его будущих контактов с президентом США Дональдом Трампом, от которых он ожидает "пакта во имя жизни", основанного на уважении к человеческому достоинству и цивилизационному многообразию.
Предстоящую 3 февраля встречу с Трампом в Вашингтоне он назвал "ключевой, фундаментальной и определяющей не только для себя лично, но и для будущего человечества".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По данным венесуэльского минобороны, в результате атаки США погибли 100 человек.