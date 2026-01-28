В Ярославской области рассказали о состоянии спасенного лося

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. У спасенного сельскими жителями в Ярославской области лося хороший аппетит, переломов нет, и специалисты рассчитывают, что он поправится, сообщила РИА Новости представитель министерства природопользования региона.

Жители поселка Октябрь Некоузского района рассказали в соцсетях, что 23 января спасли провалившегося в пруд лося, и с тех пор животное лежит в снегу, потому что не может передвигаться. Жители приносят лосю еду, укрывают одеялами, чтобы он не замерз.

В региональном минприроды во вторник сообщили, что на место выехали ветеринар и охотинспектор, они оценили состояние животного как стабильное и заявили, что отвезут его в лес подальше от людей и стресса.

"Лось перевезен в лес буквально в пару километров от села. Егерь только что к нему съездил – лось в порядке. Переломов у него нет, но, видимо, есть какой-то подвывих, поэтому он пока лежит. Надеемся, что окрепнет. Аппетит у него хороший, ветеринары ему подкалывают витаминный комплекс, антибиотик кололи. Так что надеемся всей областью", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, лось лежит на специально сделанном для него настиле, его подкармиливают и егерь, и охотинспектор, а также приезжают иногда жители села на снегоходах.