В Ярославской области рассказали о состоянии спасенного лося
В Ярославской области рассказали о состоянии спасенного лося - РИА Новости, 28.01.2026
В Ярославской области рассказали о состоянии спасенного лося
У спасенного сельскими жителями в Ярославской области лося хороший аппетит, переломов нет, и специалисты рассчитывают, что он поправится, сообщила РИА Новости...
общество
ярославская область
некоузский район
ярославская область
некоузский район
В Ярославской области рассказали о состоянии спасенного лося
В Ярославской области рассказали, что спасенный лось должен поправиться
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. У спасенного сельскими жителями в Ярославской области лося хороший аппетит, переломов нет, и специалисты рассчитывают, что он поправится, сообщила РИА Новости представитель министерства природопользования региона.
Жители поселка Октябрь Некоузского района
рассказали в соцсетях, что 23 января спасли провалившегося в пруд лося, и с тех пор животное лежит в снегу, потому что не может передвигаться. Жители приносят лосю еду, укрывают одеялами, чтобы он не замерз.
В региональном минприроды во вторник сообщили, что на место выехали ветеринар и охотинспектор, они оценили состояние животного как стабильное и заявили, что отвезут его в лес подальше от людей и стресса.
"Лось перевезен в лес буквально в пару километров от села. Егерь только что к нему съездил – лось в порядке. Переломов у него нет, но, видимо, есть какой-то подвывих, поэтому он пока лежит. Надеемся, что окрепнет. Аппетит у него хороший, ветеринары ему подкалывают витаминный комплекс, антибиотик кололи. Так что надеемся всей областью", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, лось лежит на специально сделанном для него настиле, его подкармиливают и егерь, и охотинспектор, а также приезжают иногда жители села на снегоходах.
"Жители очень переживают за лося, поэтому контролируют, как у него дела", - добавила представитель минприроды.