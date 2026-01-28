Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Олейникова

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни режиссера, сценариста и телеведущего Александра Олейникова, отметив, что его творческий путь был неразрывно связан с отечественным телевидением и кинематографом.

Церемония прощания с Олейниковым проходит в траурном зале на Троекуровском кладбище в Москве. Телеграмму зачитал гендиректор Первого канала, продюсер Константин Эрнст.

"Прискорбной новостью стал уход из жизни Александра Анатольевича Олейникова – талантливого режиссера, сценариста, продюсера и телеведущего. Его творческий путь был неразрывно связан с отечественным телевидением и кинематографом", - зачитал Эрнст.

Любимова отметила, что Олейников создавал яркие проекты, делился опытом с молодым поколением и относился к своему делу с большой любовью.

"Его мастерство, целеустремленность и самоотдача вызывали уважение в профессиональном сообществе. Светлая память об Александре Анатольевиче сохранится в сердцах всех, кто был с ним знаком", - заключил Эрнст.

Олейников ушел из жизни ночью 24 января в возрасте 60 лет. Дочь режиссера Дарья сообщала РИА Новости, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт Культуры во ВГИКе. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ".