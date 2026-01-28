Рейтинг@Mail.ru
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Олейникова
Культура
 
13:52 28.01.2026
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Олейникова
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Олейникова - РИА Новости, 28.01.2026
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Олейникова
Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни режиссера, сценариста и телеведущего Александра Олейникова, отметив, что... РИА Новости, 28.01.2026
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Олейникова

Любимова: путь Олейникова был неразрывно связан с телевидением и кинематографом

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРежиссер, продюсер, член Академии Российского телевидения Александр Олейников
Режиссер, продюсер, член Академии Российского телевидения Александр Олейников - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Режиссер, продюсер, член Академии Российского телевидения Александр Олейников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни режиссера, сценариста и телеведущего Александра Олейникова, отметив, что его творческий путь был неразрывно связан с отечественным телевидением и кинематографом.
Церемония прощания с Олейниковым проходит в траурном зале на Троекуровском кладбище в Москве. Телеграмму зачитал гендиректор Первого канала, продюсер Константин Эрнст.
"Прискорбной новостью стал уход из жизни Александра Анатольевича Олейникова – талантливого режиссера, сценариста, продюсера и телеведущего. Его творческий путь был неразрывно связан с отечественным телевидением и кинематографом", - зачитал Эрнст.
Любимова отметила, что Олейников создавал яркие проекты, делился опытом с молодым поколением и относился к своему делу с большой любовью.
"Его мастерство, целеустремленность и самоотдача вызывали уважение в профессиональном сообществе. Светлая память об Александре Анатольевиче сохранится в сердцах всех, кто был с ним знаком", - заключил Эрнст.
Олейников ушел из жизни ночью 24 января в возрасте 60 лет. Дочь режиссера Дарья сообщала РИА Новости, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт Культуры во ВГИКе. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ".
Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.
Культура
 
 
