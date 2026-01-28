В Подмосковье врачи восстановили лицо мужчине, упавшему со снегохода

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты больницы в подмосковном Жуковском прооперировали упавшего со снегохода мужчину с множественными травмами челюстно-лицевой области, восстановив поврежденные участки, сейчас пациент выписан под амбулаторное наблюдение, Специалисты больницы в подмосковном Жуковском прооперировали упавшего со снегохода мужчину с множественными травмами челюстно-лицевой области, восстановив поврежденные участки, сейчас пациент выписан под амбулаторное наблюдение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что в приемное отделение жуковской больницы был доставлен 44-летний мужчина в тяжелом состоянии после падения со снегохода. У пациента был диагностирован многооскольчатый перелом нижней зоны лица и многочисленные переломы лобной кости.

"В ходе нейрохирургического этапа через коронарный доступ врачи удалили костные отломки лобной кости, провели ревизию лобной пазухи с удалением слизистой оболочки и задней стенки, удалили заднюю стенку пазухи и всю слизистую оболочку, включая слизистую оболочку лобно-носового канала. В дальнейшем просвет пазухи заполнили аутокостной крошкой, а также ушили дефект твердой мозговой оболочки", – рассказал заместитель главного врача по хирургии Александр Архаров, слова которого приводятся в сообщении.

Как рассказали в министерстве, операция с участием челюстно-лицевых хирургов и нейрохирургов продолжалась почти семь часов. На челюстно-лицевом этапе были выполнены сборка и возвращение на место костных отломков, восстановлены лобная кость, часть глазницы, контуры орбит с обеих сторон, верхняя челюсть и правая половина нижней челюсти с фиксацией титановыми мини-пластинами.