28.01.2026

В Подмосковье врачи восстановили лицо мужчине, упавшему со снегохода
14:42 28.01.2026
В Подмосковье врачи восстановили лицо мужчине, упавшему со снегохода
В Подмосковье врачи восстановили лицо мужчине, упавшему со снегохода
жуковский, московская область (подмосковье), происшествия
Жуковский, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье врачи восстановили лицо мужчине, упавшему со снегохода

В Жуковском врачи восстановили лицо упавшему со снегохода мужчине

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты больницы в подмосковном Жуковском прооперировали упавшего со снегохода мужчину с множественными травмами челюстно-лицевой области, восстановив поврежденные участки, сейчас пациент выписан под амбулаторное наблюдение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
Отмечается, что в приемное отделение жуковской больницы был доставлен 44-летний мужчина в тяжелом состоянии после падения со снегохода. У пациента был диагностирован многооскольчатый перелом нижней зоны лица и многочисленные переломы лобной кости.
"В ходе нейрохирургического этапа через коронарный доступ врачи удалили костные отломки лобной кости, провели ревизию лобной пазухи с удалением слизистой оболочки и задней стенки, удалили заднюю стенку пазухи и всю слизистую оболочку, включая слизистую оболочку лобно-носового канала. В дальнейшем просвет пазухи заполнили аутокостной крошкой, а также ушили дефект твердой мозговой оболочки", – рассказал заместитель главного врача по хирургии Александр Архаров, слова которого приводятся в сообщении.
Как рассказали в министерстве, операция с участием челюстно-лицевых хирургов и нейрохирургов продолжалась почти семь часов. На челюстно-лицевом этапе были выполнены сборка и возвращение на место костных отломков, восстановлены лобная кость, часть глазницы, контуры орбит с обеих сторон, верхняя челюсть и правая половина нижней челюсти с фиксацией титановыми мини-пластинами.
После лечения мужчина была выписан из стационара под амбулаторное наблюдение по месту жительства. В дальнейшем ему предстоит длительный курс реабилитации.
