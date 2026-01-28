В Госдуме предложили ввести лицензирование реабилитационных центров

Кроме того, парламентарий предложил наделить Минздрав РФ и при необходимости Минтруд РФ функциями по выработке и реализации государственной политики в сфере психосоциальной реабилитации лиц, страдающих зависимостями.

"Подобные происшествия указывают на глубокие, системные проблемы государственного регулирования сферы деятельности негосударственных реабилитационных центров, оказывающих услуги лицам, страдающим зависимостями. Вместе с тем отсутствие контроля со стороны надзорных органов, в том числе в сфере здравоохранения, привело к тому, что негосударственные реабилитационные центры, не имея статуса медицинской организации и соответствующей лицензии, берут на себя обязанности медицинских организаций, и намерено причиняют вред жизни и здоровью граждан, не боясь ответственности", - сказано в документе.