Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за выверенные преобразования СБ ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 28.01.2026 (обновлено: 15:20 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/lavrov-2070777769.html
Россия выступает за выверенные преобразования СБ ООН, заявил Лавров
Россия выступает за выверенные преобразования СБ ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2026
Россия выступает за выверенные преобразования СБ ООН, заявил Лавров
Россия выступает за выверенные преобразования СБ ООН, направленные на повышение авторитета и эффективности этого органа, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:53:00+03:00
2026-01-28T15:20:00+03:00
россия
совет безопасности оон
оон
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20250712/reforma-2028744125.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, совет безопасности оон, оон, сергей лавров
Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Сергей Лавров
Россия выступает за выверенные преобразования СБ ООН, заявил Лавров

Лавров: РФ выступает за преобразования, которые повысят эффективность СБ ООН

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия выступает за выверенные преобразования СБ ООН, направленные на повышение авторитета и эффективности этого органа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Сергей Лавров акцентировал принципиальную позицию России в пользу выверенных преобразований СБ ООН, которые призваны способствовать повышению авторитета и эффективности этого органа, а также приданию ему более демократического характера за счет расширения представленности государств Глобального Юга и Востока", - говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ по итогам встречи министра с сокоординаторами Межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН Тареком Альбанаи и Лизой Грегуар-ван Хаарен.
Как подчеркнули в министерстве, основное внимание было уделено текущему раунду межправительственных переговоров в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН. Стороны также констатировали, что между участниками МПП сохраняются "существенные разногласия по всем аспектам реформенного процесса".
«
"В сложившейся ситуации необходимо дальнейшее кропотливое обсуждение данной тематики в действующем формате межправпереговоров без установления крайних сроков в интересах достижения максимально широкого согласия среди государств-членов", - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Вопрос о реформе Совета Безопасности ООН уже назрел, заявил Вершинин
12 июля 2025, 13:10
 
РоссияСовет Безопасности ООНООНСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала