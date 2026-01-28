Россия выступает за выверенные преобразования СБ ООН, заявил Лавров

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия выступает за выверенные преобразования СБ ООН, направленные на повышение авторитета и эффективности этого органа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Сергей Лавров акцентировал принципиальную позицию России в пользу выверенных преобразований СБ ООН, которые призваны способствовать повышению авторитета и эффективности этого органа, а также приданию ему более демократического характера за счет расширения представленности государств Глобального Юга и Востока", - говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ по итогам встречи министра с сокоординаторами Межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН Тареком Альбанаи и Лизой Грегуар-ван Хаарен.
Как подчеркнули в министерстве, основное внимание было уделено текущему раунду межправительственных переговоров в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН. Стороны также констатировали, что между участниками МПП сохраняются "существенные разногласия по всем аспектам реформенного процесса".
«
"В сложившейся ситуации необходимо дальнейшее кропотливое обсуждение данной тематики в действующем формате межправпереговоров без установления крайних сроков в интересах достижения максимально широкого согласия среди государств-членов", - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Вопрос о реформе Совета Безопасности ООН уже назрел, заявил Вершинин
12 июля 2025, 13:10