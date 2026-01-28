Рейтинг@Mail.ru
17:27 28.01.2026
"Не исключаем". Минобороны Латвии раскрыло, что готовится у границ России
"Не исключаем". Минобороны Латвии раскрыло, что готовится у границ России
В Латвии разрабатывается план перекрытия автомобильных и железных дорог на восточной границе, заявил министр обороны страны Андрис Спрудс в интервью LSM. РИА Новости, 28.01.2026
© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в медиабанк
Памятник Свободы в Риге . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Латвии разрабатывается план перекрытия автомобильных и железных дорог на восточной границе, заявил министр обороны страны Андрис Спрудс в интервью LSM.
"При усилении угрозы, мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог", — отметил он.
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Школьникам в Нарве неинтересен эстонский язык, пишут СМИ
27 января, 17:14
Глава оборонного ведомства утверждает, что Военный совет при президенте Латвии и министерство транспорта и связи уже предоставили свои обобщенные заключения по этому вопросу.
В ноябре LSM написал, что латвийские власти рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию.
В конце декабря временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин заявил, что этот возможный шаг ударит по доходу и рикошетом отразится на дефицитном бюджете прибалтийской республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Минске ответили на сообщения о планах Киева завести дело против Лукашенко
27 января, 20:04
 
