https://ria.ru/20260128/latviya-2070821410.html
"Не исключаем". Минобороны Латвии раскрыло, что готовится у границ России
"Не исключаем". Минобороны Латвии раскрыло, что готовится у границ России - РИА Новости, 28.01.2026
"Не исключаем". Минобороны Латвии раскрыло, что готовится у границ России
В Латвии разрабатывается план перекрытия автомобильных и железных дорог на восточной границе, заявил министр обороны страны Андрис Спрудс в интервью LSM. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:27:00+03:00
2026-01-28T17:27:00+03:00
2026-01-28T17:27:00+03:00
в мире
россия
рига
латвия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/81/1561068185_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_07889d98e9ad5d9489b43a450f221c2e.jpg
https://ria.ru/20260127/narva-2070603021.html
https://ria.ru/20260127/minsk-2070637517.html
россия
рига
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/81/1561068185_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4a7ce04050add02a6224583807554f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, рига, латвия
В мире, Россия, Рига, Латвия
"Не исключаем". Минобороны Латвии раскрыло, что готовится у границ России
Минобороны Латвии разрабатывает план по перекрытию дорог на границе с РФ