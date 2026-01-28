Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Латвии посадили на десять лет участника российской конференции
01:40 28.01.2026
СМИ: в Латвии посадили на десять лет участника российской конференции
В Латвии приговорили к десяти годам лишения свободы 71-летнего ученого и правозащитника Алекандра Гапоненко, сообщает агентство LETA.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Латвии приговорили к десяти годам лишения свободы 71-летнего ученого и правозащитника Алекандра Гапоненко, сообщает агентство LETA.
"Во вторник Рижский районный суд приговорил <…> Александра Гапоненко к десяти годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а также за разжигание национальной ненависти и вражды", — говорится в материале.
Гапоненко обвинялся в том, что якобы занимался в составе группы лиц разжиганием национальной и этнической розни и ненависти, а также в помощи иностранному государству в "деятельности, направленной против Латвии, с использованием автоматизированной системы обработки данных".
По мнению прокуратуры, Гапоненко сознательно распространял якобы недостоверные утверждения, в том числе о преследовании русских, запрете на русский язык а также называл ликвидацию русскоязычных школ этноцидом и изображал латышей враждебными по отношению к русскоязычному населению.
Как рассказал в феврале прошлого года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, директор института стран СНГ Константин Затулин, 13 февраля спецназ Службы государственной безопасности Латвии арестовал Гапоненко. По его словам, вся вина 71-летнего профессора, обвиненного в "содействии иностранному государству", состоит в том, что он выступил в онлайн-режиме на Научной конференции по проблемам этноцида и расизма, проведённой Институтом стран СНГ.
