В Латвии приговорили к десяти годам лишения свободы 71-летнего ученого и правозащитника Алекандра Гапоненко, сообщает агентство LETA. РИА Новости, 28.01.2026
LETA: правозащитника Гапоненко осудили в Латвии на 10 лет тюрьмы
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Латвии приговорили к десяти годам лишения свободы 71-летнего ученого и правозащитника Алекандра Гапоненко, сообщает агентство LETA.
"Во вторник Рижский районный суд приговорил <…> Александра Гапоненко
к десяти годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии
, а также за разжигание национальной ненависти и вражды", — говорится в материале.
Гапоненко обвинялся в том, что якобы занимался в составе группы лиц разжиганием национальной и этнической розни и ненависти, а также в помощи иностранному государству в "деятельности, направленной против Латвии, с использованием автоматизированной системы обработки данных".
По мнению прокуратуры, Гапоненко сознательно распространял якобы недостоверные утверждения, в том числе о преследовании русских, запрете на русский язык а также называл ликвидацию русскоязычных школ этноцидом и изображал латышей враждебными по отношению к русскоязычному населению.
Как рассказал в феврале прошлого года первый зампред комитета Госдумы
по делам СНГ
, директор института стран СНГ Константин Затулин
, 13 февраля спецназ Службы государственной безопасности Латвии арестовал Гапоненко. По его словам, вся вина 71-летнего профессора, обвиненного в "содействии иностранному государству", состоит в том, что он выступил в онлайн-режиме на Научной конференции по проблемам этноцида и расизма, проведённой Институтом стран СНГ.