СМИ: в Латвии посадили на десять лет участника российской конференции

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Латвии приговорили к десяти годам лишения свободы 71-летнего ученого и правозащитника Алекандра Гапоненко, сообщает агентство LETA.

"Во вторник Рижский районный суд приговорил <…> Александра Гапоненко к десяти годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии , а также за разжигание национальной ненависти и вражды", — говорится в материале.

Гапоненко обвинялся в том, что якобы занимался в составе группы лиц разжиганием национальной и этнической розни и ненависти, а также в помощи иностранному государству в "деятельности, направленной против Латвии, с использованием автоматизированной системы обработки данных".

По мнению прокуратуры, Гапоненко сознательно распространял якобы недостоверные утверждения, в том числе о преследовании русских, запрете на русский язык а также называл ликвидацию русскоязычных школ этноцидом и изображал латышей враждебными по отношению к русскоязычному населению.