В Курске повреждено административное здание при падении обломков БПЛА
В Курске повреждено административное здание при падении обломков БПЛА - РИА Новости, 28.01.2026
В Курске повреждено административное здание при падении обломков БПЛА
Фасад, кровля и окна административного здания повреждены в результате падения обломков украинского беспилотника в Курске, сообщил губернатор Курской области... РИА Новости, 28.01.2026
Курск
Курская область
2026
В Курске повреждено административное здание при падении обломков БПЛА
В Курске обломки БПЛА повредили фасад и окна административного здания