Рейтинг@Mail.ru
У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/kurily-2070675488.html
У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение
У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение - РИА Новости, 28.01.2026
У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло утром в среду в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T03:51:00+03:00
2026-01-28T03:51:00+03:00
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
https://ria.ru/20251215/kurily-2062026372.html
северо-курильск
тихий океан
парамушир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение

РИА Новости: у берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло утром в среду в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,7 с эпицентром в 62 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано в 9.42 (1.42 мск) 28 января. Очаг располагался на глубине 63 километра", - рассказала собеседница агентства.
По ее информации, подземный толчок силой до 3 баллов ощутили в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
На южных Курилах два населенных пункта обесточены из-за урагана
15 декабря 2025, 04:18
 
Северо-КурильскТихий океанПарамуширЕлена СеменоваЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала