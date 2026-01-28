У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло утром в среду в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее информации, подземный толчок силой до 3 баллов ощутили в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.