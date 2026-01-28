https://ria.ru/20260128/kuba-2070859455.html
США хотели бы видеть смену власти на Кубе, заявил Рубио
США хотели бы видеть смену власти на Кубе, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
США хотели бы видеть смену власти на Кубе, заявил Рубио
США были бы заинтересованы в смене власти на Кубе, поскольку уход от автократического правления отвечал бы интересам Вашингтона, заявил в среду госсекретарь США РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:40:00+03:00
2026-01-28T20:40:00+03:00
2026-01-28T20:40:00+03:00
в мире
сша
куба
вашингтон (штат)
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070847874_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_dbc547b13947d8783e063f11276187c1.jpg
https://ria.ru/20260111/kuba-2067232347.html
сша
куба
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070847874_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_f86a8c1dfaf796bb956e0a63899762f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, куба, вашингтон (штат), марко рубио
В мире, США, Куба, Вашингтон (штат), Марко Рубио
США хотели бы видеть смену власти на Кубе, заявил Рубио
Рубио: США заинтересованы в смене власти на Кубе