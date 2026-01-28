Рейтинг@Mail.ru
США хотели бы видеть смену власти на Кубе, заявил Рубио
20:40 28.01.2026
США хотели бы видеть смену власти на Кубе, заявил Рубио
США были бы заинтересованы в смене власти на Кубе, поскольку уход от автократического правления отвечал бы интересам Вашингтона, заявил в среду госсекретарь США РИА Новости, 28.01.2026
в мире, сша, куба, вашингтон (штат), марко рубио
В мире, США, Куба, Вашингтон (штат), Марко Рубио
Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. США были бы заинтересованы в смене власти на Кубе, поскольку уход от автократического правления отвечал бы интересам Вашингтона, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы, безусловно, хотели бы видеть изменения. Это не означает, что мы собираемся предпринимать какие-то шаги прямо сейчас, но нет никаких сомнений в том, что для Соединённых Штатов было бы большим преимуществом, если бы Кубой больше не управлял автократический режим", — сказал Рубио, выступая на слушаниях в Сенате США, посвященных ситуации вокруг Венесуэлы.
Он при этом не уточнил, какие именно меры могла бы рассматривать администрация США в отношении Гаваны, подчеркнув лишь желательность политических изменений на острове.
В миреСШАКубаВашингтон (штат)Марко Рубио
 
 
