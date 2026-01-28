https://ria.ru/20260128/kuba-2070858562.html
Рубио считает, что Ленин не признал бы нынешнюю систему власти на Кубе
Рубио считает, что Ленин не признал бы нынешнюю систему власти на Кубе - РИА Новости, 28.01.2026
Рубио считает, что Ленин не признал бы нынешнюю систему власти на Кубе
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что действующая политико-экономическая система на Кубе не имеет отношения ни к классическому марксизму, ни к коммунизму, и... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:30:00+03:00
2026-01-28T20:30:00+03:00
2026-01-28T20:34:00+03:00
в мире
сша
куба
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070847874_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_dbc547b13947d8783e063f11276187c1.jpg
https://ria.ru/20260128/rubio-2070837917.html
сша
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070847874_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_f86a8c1dfaf796bb956e0a63899762f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, куба, марко рубио
В мире, США, Куба, Марко Рубио
Рубио считает, что Ленин не признал бы нынешнюю систему власти на Кубе
Рубио: нынешняя система власти Кубы не имеет отношения к марксизму и коммунизму
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что действующая политико-экономическая система на Кубе не имеет отношения ни к классическому марксизму, ни к коммунизму, и даже Владимир Ленин не признал бы модель управления, сложившуюся на острове.
Выступая на слушаниях в комитете сената США
по международным отношениям, Рубио
подчеркнул, что Куба
остаётся страной с нефункционирующей экономикой. "Эту систему можно называть марксистской или коммунистической, но даже Ленин не узнал бы тот вариант марксизма и коммунизма, который был установлен на Кубе", - сказал Рубио.
По словам госсекретаря, власти США рассчитывают на изменение ситуации на острове и появление условий для трансформации страны. Рубио отметил, что Куба, по мнению США, остаётся экономически отсталой державой.