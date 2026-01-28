Рейтинг@Mail.ru
Рубио считает, что Ленин не признал бы нынешнюю систему власти на Кубе
20:30 28.01.2026
Рубио считает, что Ленин не признал бы нынешнюю систему власти на Кубе
Рубио считает, что Ленин не признал бы нынешнюю систему власти на Кубе
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что действующая политико-экономическая система на Кубе не имеет отношения ни к классическому марксизму, ни к коммунизму, и... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
сша
куба
марко рубио
сша
куба
в мире, сша, куба, марко рубио
В мире, США, Куба, Марко Рубио
Рубио считает, что Ленин не признал бы нынешнюю систему власти на Кубе

Рубио: нынешняя система власти Кубы не имеет отношения к марксизму и коммунизму

Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям
Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что действующая политико-экономическая система на Кубе не имеет отношения ни к классическому марксизму, ни к коммунизму, и даже Владимир Ленин не признал бы модель управления, сложившуюся на острове.
Выступая на слушаниях в комитете сената США по международным отношениям, Рубио подчеркнул, что Куба остаётся страной с нефункционирующей экономикой. "Эту систему можно называть марксистской или коммунистической, но даже Ленин не узнал бы тот вариант марксизма и коммунизма, который был установлен на Кубе", - сказал Рубио.
По словам госсекретаря, власти США рассчитывают на изменение ситуации на острове и появление условий для трансформации страны. Рубио отметил, что Куба, по мнению США, остаётся экономически отсталой державой.
Венесуэла пообещала прекратить поставки нефти Кубе, заявил Рубио
Вчера, 18:22
 
В миреСШАКубаМарко Рубио
 
 
