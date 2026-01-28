Рейтинг@Mail.ru
США идут на ухищрения, чтобы ужесточить блокаду против Кубы, заявил МИД - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 28.01.2026 (обновлено: 14:52 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/kuba-2070776059.html
США идут на ухищрения, чтобы ужесточить блокаду против Кубы, заявил МИД
США идут на ухищрения, чтобы ужесточить блокаду против Кубы, заявил МИД - РИА Новости, 28.01.2026
США идут на ухищрения, чтобы ужесточить блокаду против Кубы, заявил МИД
США идут на любые ухищрения, чтобы еще больше ужесточить блокаду Кубы, включая внесение страны в перечень "стран-спонсоров терроризма", заявила официальный... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:45:00+03:00
2026-01-28T14:52:00+03:00
в мире
сша
куба
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260127/ssha-2070660458.html
сша
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, куба, россия, мария захарова
В мире, США, Куба, Россия, Мария Захарова
США идут на ухищрения, чтобы ужесточить блокаду против Кубы, заявил МИД

МИД: США идут на любые ухищрения, чтобы ужесточить блокаду против Кубы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. США идут на любые ухищрения, чтобы еще больше ужесточить блокаду Кубы, включая внесение страны в перечень "стран-спонсоров терроризма", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как известно, Куба на протяжении вот уже почти 70 лет испытывает на себе тяжелейший гнет нелегитимно введенной против нее Вашингтоном экономической, торговой и финансовой блокады. При этом США идут на любые ухищрения, чтобы еще больше ужесточить ее, в том числе посредством включения Кубы в одиозный перечень "стран-спонсоров терроризма"", - сказала дипломат в своем ответе на запрос СМИ, который опубликован на официальном сайте министерства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Куба очень близка к краху, заявил Трамп
27 января, 23:52
 
В миреСШАКубаРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала