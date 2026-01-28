Немецкий политик выразил желание переехать в Крым

"В Европе – в Германии, во Франции, в Нидерландах – много недовольных фермеров. Если власти России хотят их привлечь, могли бы дать им возможность покупать землю, открывать свое дело. Думаю, это пошло бы на пользу и России, и крымчанам. В Германии многие фермеры настолько разочарованы политикой ЕС, что говорят о желании переехать. И я знаю, что они не боятся переехать в РФ. Так что в будущем возможна волна миграции из Европы, и я хочу быть в ней, потому что мне Крым нравится", - сказал собеседник агентства.