Немецкий политик выразил желание переехать в Крым
Немецкий политик выразил желание переехать в Крым - РИА Новости, 28.01.2026
Немецкий политик выразил желание переехать в Крым
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что хотел бы поселиться в Крыму, куда в будущем могут потянуться и... РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что хотел бы поселиться в Крыму, куда в будущем могут потянуться и другие переселенцы из Европы.
"В Европе – в Германии, во Франции, в Нидерландах – много недовольных фермеров. Если власти России хотят их привлечь, могли бы дать им возможность покупать землю, открывать свое дело. Думаю, это пошло бы на пользу и России, и крымчанам. В Германии многие фермеры настолько разочарованы политикой ЕС, что говорят о желании переехать. И я знаю, что они не боятся переехать в РФ. Так что в будущем возможна волна миграции из Европы, и я хочу быть в ней, потому что мне Крым нравится", - сказал собеседник агентства.
Он рассказал, что впервые посетил полуостров еще в 2020 году, потом был там в 2021 году, а в последний раз – за несколько недель до разговора с РИА Новости.
"В Крыму
очень красиво. Когда конфликт закончится – полагаю, скоро – все туда понесутся. Все, кто хочет инвестировать. В Сочи
тоже хорошо, но там уже многое построено, а в Крыму еще есть пространство для освоения", - заключил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
.