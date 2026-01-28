Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политик выразил желание переехать в Крым - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/krym-2070696729.html
Немецкий политик выразил желание переехать в Крым
Немецкий политик выразил желание переехать в Крым - РИА Новости, 28.01.2026
Немецкий политик выразил желание переехать в Крым
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что хотел бы поселиться в Крыму, куда в будущем могут потянуться и... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:11:00+03:00
2026-01-28T09:11:00+03:00
в мире
республика крым
сочи
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024783801_0:63:3071:1790_1920x0_80_0_0_238712610463045d3d0ab7cf424af3fc.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069012100.html
республика крым
сочи
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024783801_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b0201b2266c86ed9fa6312394ed346a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, сочи, украина
В мире, Республика Крым, Сочи, Украина
Немецкий политик выразил желание переехать в Крым

Немецкий политик Нимайер заявил, что хотел бы поселиться в Крыму

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРальф Нимайер
Ральф Нимайер - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Ральф Нимайер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что хотел бы поселиться в Крыму, куда в будущем могут потянуться и другие переселенцы из Европы.
"В Европе – в Германии, во Франции, в Нидерландах – много недовольных фермеров. Если власти России хотят их привлечь, могли бы дать им возможность покупать землю, открывать свое дело. Думаю, это пошло бы на пользу и России, и крымчанам. В Германии многие фермеры настолько разочарованы политикой ЕС, что говорят о желании переехать. И я знаю, что они не боятся переехать в РФ. Так что в будущем возможна волна миграции из Европы, и я хочу быть в ней, потому что мне Крым нравится", - сказал собеседник агентства.
Он рассказал, что впервые посетил полуостров еще в 2020 году, потом был там в 2021 году, а в последний раз – за несколько недель до разговора с РИА Новости.
Крыму очень красиво. Когда конфликт закончится – полагаю, скоро – все туда понесутся. Все, кто хочет инвестировать. В Сочи тоже хорошо, но там уже многое построено, а в Крыму еще есть пространство для освоения", - заключил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров сравнил ситуацию в Гренландии с Крымом
20 января, 13:11
 
В миреРеспублика КрымСочиУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала