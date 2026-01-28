Рейтинг@Mail.ru
Глава РКК рассказал, какие виды помощи наиболее востребованы у россиян - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 28.01.2026 (обновлено: 10:54 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/krest-2070713097.html
Глава РКК рассказал, какие виды помощи наиболее востребованы у россиян
Глава РКК рассказал, какие виды помощи наиболее востребованы у россиян - РИА Новости, 28.01.2026
Глава РКК рассказал, какие виды помощи наиболее востребованы у россиян
Россияне в первую очередь ждут от Российского Красного Креста гуманитарную помощь, а также поддержку во время чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:53:00+03:00
2026-01-28T10:54:00+03:00
общество
российский красный крест
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779717185_0:161:3023:1861_1920x0_80_0_0_3b7a876c6a54bfc6826c7a37d0fb3ad3.jpg
https://ria.ru/20260127/propavshie-2070516953.html
https://ria.ru/20260128/zakon-2070705648.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779717185_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_b0a9651d17757b10f779d396ad10bb42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, российский красный крест, россия
Общество, Российский Красный Крест, Россия
Глава РКК рассказал, какие виды помощи наиболее востребованы у россиян

Глава РКК Савчук: россияне ждут от Красного Креста гуманитарную помощь

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОтсортированная гуманитарная помощь беженцам с юго-востока Украины в помещении Новосибирского отделения Российского Красного Креста
Отсортированная гуманитарная помощь беженцам с юго-востока Украины в помещении Новосибирского отделения Российского Красного Креста - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Отсортированная гуманитарная помощь беженцам с юго-востока Украины в помещении Новосибирского отделения Российского Красного Креста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Россияне в первую очередь ждут от Российского Красного Креста гуманитарную помощь, а также поддержку во время чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, рассказал в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук.
"Я могу сказать, что мы видим по социологии, по исследованиям, в первую очередь люди ждут от Российского Красного Креста гуманитарной помощи и поддержки во время чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Почти половина опрошенных сказала, что это вообще ключевое направление организации", - сказал глава Российского Красного Креста.
Офис российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В РКК рассказали, как искали пропавших жителей Курской области
27 января, 12:34
Кроме того, Савчук отметил, что помимо чрезвычайной работы и экстренного реагирования, РКК занимается и плановыми мероприятиями.
"Это наши образовательные и просветительские программы, обучение первой помощи, обучение родственному уходу, надомный уход за одинокими пожилыми людьми. Это наша различная гуманитарная помощь людям просто в трудной жизненной ситуации - эта категория объединяет большое, огромное количество людей, которые каждый день нуждаются в поддержке", - уточнил он.
Председатель РКК рассказал, что организация занимается также помощью с навигацией по государственным сервисам и сервисам других общественных организаций.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Как стать добровольцем Российского Красного Креста - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Закон о правовом статусе РКК вступит в силу 1 февраля
Вчера, 10:14
 
ОбществоРоссийский Красный КрестРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала