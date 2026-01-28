Глава РКК рассказал, какие виды помощи наиболее востребованы у россиян

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Россияне в первую очередь ждут от Российского Красного Креста гуманитарную помощь, а также поддержку во время чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, рассказал в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук.

"Я могу сказать, что мы видим по социологии, по исследованиям, в первую очередь люди ждут от Российского Красного Креста гуманитарной помощи и поддержки во время чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Почти половина опрошенных сказала, что это вообще ключевое направление организации", - сказал глава Российского Красного Креста

Кроме того, Савчук отметил, что помимо чрезвычайной работы и экстренного реагирования, РКК занимается и плановыми мероприятиями.

"Это наши образовательные и просветительские программы, обучение первой помощи, обучение родственному уходу, надомный уход за одинокими пожилыми людьми. Это наша различная гуманитарная помощь людям просто в трудной жизненной ситуации - эта категория объединяет большое, огромное количество людей, которые каждый день нуждаются в поддержке", - уточнил он.

Председатель РКК рассказал, что организация занимается также помощью с навигацией по государственным сервисам и сервисам других общественных организаций.