https://ria.ru/20260128/krest-2070713097.html
Глава РКК рассказал, какие виды помощи наиболее востребованы у россиян
Глава РКК рассказал, какие виды помощи наиболее востребованы у россиян - РИА Новости, 28.01.2026
Глава РКК рассказал, какие виды помощи наиболее востребованы у россиян
Россияне в первую очередь ждут от Российского Красного Креста гуманитарную помощь, а также поддержку во время чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:53:00+03:00
2026-01-28T10:53:00+03:00
2026-01-28T10:54:00+03:00
общество
российский красный крест
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779717185_0:161:3023:1861_1920x0_80_0_0_3b7a876c6a54bfc6826c7a37d0fb3ad3.jpg
https://ria.ru/20260127/propavshie-2070516953.html
https://ria.ru/20260128/zakon-2070705648.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779717185_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_b0a9651d17757b10f779d396ad10bb42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, российский красный крест, россия
Общество, Российский Красный Крест, Россия
Глава РКК рассказал, какие виды помощи наиболее востребованы у россиян
Глава РКК Савчук: россияне ждут от Красного Креста гуманитарную помощь
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Россияне в первую очередь ждут от Российского Красного Креста гуманитарную помощь, а также поддержку во время чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, рассказал в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук.
"Я могу сказать, что мы видим по социологии, по исследованиям, в первую очередь люди ждут от Российского Красного Креста гуманитарной помощи и поддержки во время чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Почти половина опрошенных сказала, что это вообще ключевое направление организации", - сказал глава Российского Красного Креста
.
Кроме того, Савчук отметил, что помимо чрезвычайной работы и экстренного реагирования, РКК занимается и плановыми мероприятиями.
"Это наши образовательные и просветительские программы, обучение первой помощи, обучение родственному уходу, надомный уход за одинокими пожилыми людьми. Это наша различная гуманитарная помощь людям просто в трудной жизненной ситуации - эта категория объединяет большое, огромное количество людей, которые каждый день нуждаются в поддержке", - уточнил он.
Председатель РКК рассказал, что организация занимается также помощью с навигацией по государственным сервисам и сервисам других общественных организаций.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.